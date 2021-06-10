Ağrı'da altın madeni için ilk temel atıldı: 2022'de çıkarılacak

Gündem

Müsilaj seferberliği: Marmara'dan iki günde 392 metreküp deniz salyası toplandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde 8 Haziran'da "Marmara hepimizin" sloganıyla deniz temizliği seferberliği başlatılarak, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ illerinde belirlenen 31 bölgede temizlik çalışması yapıldı. İlk gün 15 bölgede denizden toplam 235,2 metreküp müsilaj toplandı, çalışmaların ikinci gününde ise 16 bölgede denizden ve karadan toplama sistemiyle 156,6 metreküp müsilaj temizlendi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "8-9 Haziran tarihlerinde toplam 392 metreküp müsilaj topladık, bertarafa gönderdik. Kapasiteyi daha da arttırarak çalışmamıza 7/24 devam ediyoruz. Bu sorunu hep birlikte aşacağız, Marmara'mızı kaderine terk etmeyeceğiz" dedi.