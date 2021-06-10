Ekonomi Ağrıda altın madeni için ilk temel atıldı 2022de çıkarılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ağrı'da altın madeni için ilk temel atıldı: 2022'de çıkarılacak

Ağrı'da Mollakara altın madeni tesisinin temeli atıldı. İşleme tesisinin de olacağı madende ilk altın dökümünün 2022 yılının son çeyreğinde yapılması hedefleniyor. 500 kişinin doğrudan istihdam edileceği işletmede, dolaylı istihdamın 2 bin 300 kişiye ulaşması bekleniyor.

Haber Merkezi İHA
Ağrıda altın madeni için ilk temel atıldı: 2022de çıkarılacak
2022'de ilk altın çıkarılacak Mollakara köyünde büyük sevinç yaşandı.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak yer aldığı Koza Altın, Ağrı’nın Diyadin ilçesi Mollakara köyünde altın madeni tesisi için toplam 160 milyon dolar yatırım yapması bekleniyor.

2 BİN 300 KİŞİLİK İSTİHDAM

İşleme tesisinin de olacağı madende ilk altın dökümünün 2022 yılının son çeyreğinde yapılması hedefleniyor. 500 kişinin doğrudan istihdam edileceği işletmede, dolaylı istihdamın 2 bin 300 kişiye ulaşması bekleniyor.

Bir altın haber de Ağrı’dan
GÜNDEM
Bir altın haber de Ağrı’dan

Diyadin İlçesi Mollakara köyünde yapılacak törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi katıldı.

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, mart ayında düzenlediği basın toplantısında, planlanan söz konusu yatırımın tutarını 300 milyon dolar olarak açıklamıştı.

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