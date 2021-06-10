Ağrı'da altın madeni için ilk temel atıldı: 2022'de çıkarılacak

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) kayyum olarak yer aldığı Koza Altın, Ağrı’nın Diyadin ilçesi Mollakara köyünde altın madeni tesisi için toplam 160 milyon dolar yatırım yapması bekleniyor.
2 BİN 300 KİŞİLİK İSTİHDAM
İşleme tesisinin de olacağı madende ilk altın dökümünün 2022 yılının son çeyreğinde yapılması hedefleniyor. 500 kişinin doğrudan istihdam edileceği işletmede, dolaylı istihdamın 2 bin 300 kişiye ulaşması bekleniyor.
Diyadin İlçesi Mollakara köyünde yapılacak törene Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Muhiddin Gülal ve AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi katıldı.
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, mart ayında düzenlediği basın toplantısında, planlanan söz konusu yatırımın tutarını 300 milyon dolar olarak açıklamıştı.