Aidatlara fren, kaçak betona ağır ceza: İmar ve tapuda yeni dönem

Kanuna göre site yöneticilerinin “avans” adı altında ek aidat toplama yetkisi sınırlandırılıyor. Aidat artışları kat malikleri kurulunun onayına bağlanırken, geçici işletme projelerinde yapılacak artışların yeniden değerleme oranını aşamayacağı hüküm altına alınıyor. Toplu yapılarda yönetim planı değişikliği için gereken çoğunluk oranı da beşte dörtten üçte ikiye düşürülüyor.

KAÇAK BETON DÖKEN YANDI

İmar Kanunu’nda yapılacak değişiklikle ruhsatsız veya izinsiz yapılara hazır beton sağlayanlara 500 bin lira idari para cezası uygulanacak. Standart dışı beton üretimine de aynı miktarda ceza öngörülürken, kare kodsuz beton dökümüne 250 bin lira ceza kesilecek. Sahte belgeyle alınan müteahhitlik belgeleri ise 5 yıl süreyle iptal edilecek.

YANGIN DENETİMLERİ ZORUNLU OLUYOR

Teklifle kullanım izni bulunan yapılarda belediye itfaiyesi veya yetkilendirilmiş uzmanlar tarafından periyodik yangın denetimi yapılması zorunlu hale getiriliyor. Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için en fazla 6 ay süre verilecek.

TOKİ’YE VERGİ AVANTAJI, ACELE KAMULAŞTIRMA YETKİSİ

TOKİ’nin 2027 sonuna kadar gerçekleştireceği sosyal konut projelerine ilişkin ihale kararları ve sözleşmeler damga vergisinden muaf tutulacak. Ayrıca yeni sosyal konut alanları için acele kamulaştırma kararı alınabilmesinin önü açılırken, taşınmaz satış işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesine imkan sağlanacak.

BELEDİYELERİN ŞİRKET EDİNİMİNE CUMHURBAŞKANI İZNİ

Teklifte belediyeler ve iştiraklerinin şirket veya kooperatif edinimlerine yönelik dikkat çeken bir düzenleme de yer aldı. Buna göre belediyelerin doğrudan veya dolaylı şirket edinimleri Cumhurbaşkanı iznine tabi olacak. Düzenleme ile kamu kaynaklarının kontrolsüz alanlara yönlendirilmesinin önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.

DEPREMZEDE DESTEKLERİNE HACİZ YASAĞI

6 Şubat depremlerinden etkilenen hak sahiplerine verilen hibe ve kredilere haciz, rehin ve ihtiyati tedbir konulamayacak. Ayrıca devlet eliyle yapılan konutlardan vazgeçilmesi halinde bu taşınmazların Kentsel Dönüşüm Başkanlığına devredilmesi öngörülüyor.

2/B VE HAZİNE ARAZİLERİNDE YENİDEN BAŞVURU HAKKI

Teklif kapsamında 2/B arazileri, Hazine taşınmazları ve yapı kayıt belgeli yapılar için başvuru veya ödeme süresini kaçıran vatandaşlara yeniden hak tanınacak. Başvurular 31 Temmuz 2026 tarihine kadar yapılabilecek.







