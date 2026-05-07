Aidatlara fren, kaçak betona ağır ceza: İmar ve tapuda yeni dönem

Tapu, imar, TOKİ ve site yönetimlerinde kapsamlı değişiklikler içeren 31 maddelik kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Düzenlemeyle aidat artışları kat maliklerinin onayına bağlanırken, ruhsatsız yapılara beton sağlayanlara ağır para cezaları geliyor. TOKİ projelerine vergi istisnası sağlanırken belediyelerin şirket edinimleri Cumhurbaşkanı iznine tabi olacak.
Kanuna göre site yöneticilerinin “avans” adı altında ek aidat toplama yetkisi sınırlandırılıyor. Aidat artışları kat malikleri kurulunun onayına bağlanırken, geçici işletme projelerinde yapılacak artışların yeniden değerleme oranını aşamayacağı hüküm altına alınıyor. Toplu yapılarda yönetim planı değişikliği için gereken çoğunluk oranı da beşte dörtten üçte ikiye düşürülüyor.
KAÇAK BETON DÖKEN YANDI
YANGIN DENETİMLERİ ZORUNLU OLUYOR
Teklifle kullanım izni bulunan yapılarda belediye itfaiyesi veya yetkilendirilmiş uzmanlar tarafından periyodik yangın denetimi yapılması zorunlu hale getiriliyor. Denetimlerde tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için en fazla 6 ay süre verilecek.
TOKİ’YE VERGİ AVANTAJI, ACELE KAMULAŞTIRMA YETKİSİ
BELEDİYELERİN ŞİRKET EDİNİMİNE CUMHURBAŞKANI İZNİ
Teklifte belediyeler ve iştiraklerinin şirket veya kooperatif edinimlerine yönelik dikkat çeken bir düzenleme de yer aldı. Buna göre belediyelerin doğrudan veya dolaylı şirket edinimleri Cumhurbaşkanı iznine tabi olacak. Düzenleme ile kamu kaynaklarının kontrolsüz alanlara yönlendirilmesinin önlenmesinin amaçlandığı belirtildi.
DEPREMZEDE DESTEKLERİNE HACİZ YASAĞI
6 Şubat depremlerinden etkilenen hak sahiplerine verilen hibe ve kredilere haciz, rehin ve ihtiyati tedbir konulamayacak. Ayrıca devlet eliyle yapılan konutlardan vazgeçilmesi halinde bu taşınmazların Kentsel Dönüşüm Başkanlığına devredilmesi öngörülüyor.