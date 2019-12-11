Alman Seyahat Acenteleri Birliği: Türkiye eski gücüne geri döndü

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Diyarbakır'da PKK'ya ait cephanelik bulundu: Sığınaktan çıkanlar saymakla bitmiyor

Diyarbakır'da güvenlik güçlerince yapılan istihbari çalışmayla terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, boş arazinin altında inşa edilen sığınakta 100 kilo plastik patlayıcı ile aralarında roketatar, roket, uzun namlulu tüfek, el bombası da bulunan yüklü miktarda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi, 20 şüpheli gözaltına alındı. Güvenlik güçleri ele geçirilen cephaneliğin, terör örgütü PKK'ya yönelik hendek ve barikat operasyonlarının yapıldığı Sur ilçesinde Ocak 2016'daki operasyondan sonra miktar olarak en fazla yakalanan silah ve mühimmat olduğunu kaydetti.