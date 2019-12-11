Ekonomi Alman Seyahat Acenteleri Birliği Türkiye eski gücüne geri döndü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Alman Seyahat Acenteleri Birliği: Türkiye eski gücüne geri döndü

Almanların tatil için yoğun şekilde Türkiye’ye talep göstermesinin ardından Alman Seyahat Acenteleri Birliğinden yapılan açıklamada gelinen nokta için "Türkiye’nin eski gücüne geri döndü" yorumu yapıldı. Almanların tatil seyahatlerinde Türkiye’yi tercih etme oranları geçen yıla göre yüzde 24 oranında arttığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
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Arşiv

Alman Seyahat Acenteleri Birliğinden (DRV) yapılan açıklamada, Almanların bu yıl yaz sezonunda tatil seyahatlerinde Türkiye’ye yönelik yoğun bir talebin yaşandığı belirtildi.

GEÇEN YILA GÖRE YÜZDE 24 ARTTI

  • Bu yıl yaz sezonunda seyahat acentelerinde ve internet üzerinden satışlardan elde edilen cironun geçen yıla göre yüzde 24 oranında arttığına işaret edilen açıklamada, "Böylelikle Türkiye eski gücüne geri döndü." ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Türkiye’nin yaz sezonunda İspanya’dan sonra en fazla rezervasyon yapılan destinasyon konumunda olduğu aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, kış mevsiminde de Türkiye’ye rağbetin arttığı kaydedildi.

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