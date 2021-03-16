Almanların ilk beş tercihinde Türkiye var: Üç yılda 20 milyon ziyaretçi gelebilir

Dünyanın en büyük turizm fuarı ITB Berlin, bu yıl ilk kez Covid-19 nedeniyle dijital ortamda yapıldı. Fuarı yakından takip eden NBK Touristik Genel Müdürü Recep Yavuz, Berlin Turizm Fuarı belgeleri üzerinden Alman turistin eğilimlerini, yapılan araştırma sonuçlarını ve Türkiye'nin Almanya pazarındaki yerini önümüzdeki 3 yılı da içerecek şekilde ortaya koyan bir analiz yaptı. Turizmde Almanya'nın AB içindeki yönlendirici ülke olduğuna işaret eden Yavuz, yıllarca katıldığı fuarın bu yıl sanal ortamda, sessiz sedasız yapıldığını ve uzaktan izlediğini kaydetti.

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50 milyon Alman seyahat etti

2020'de Almanya'da yurt içi ve yurt dışı olmak üzere, bu ülkede yaşayan yabancılar hariç 50.5 milyon seyahat gerçekleştiğini söyleyen Yavuz, yüzde 30 düşüşe rağmen korona gölgesinde 50 milyon seyahatin dünyada çok az ülkede gerçekleştiğini kaydetti. Seyahat edenlerin kişi başı 892 Euro harcadığını belirten Yavuz, seyahatlerin yarıya yakını ülke içinde ve kısa süreli olduğu için kişi başı harcamanın 1000 euro'dan aşağıya düştüğünü açıkladı.

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OYNAT 02:20 Yabancı turistlerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler: O benim kahramanım, o benim Erdo'm Beyoğlu Belediyesi, yabancı turistlerle gerçekleştirilen röportajda 'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tanıyor musunuz?' sorusunu yöneltti. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, videoyu sosyal medya hesabından paylaşarak, 'Beyoğlu'nu gezen yabancı turistlere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı sorduk. Birbirinden güzel cevaplar aldık. Merak edenler videoya...' notunu düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı tanıdıklarını söyleyen turistler, 'Aslında o benim kahramanım, o benim Erdo'm', 'Bence bir lider olarak güçlü bir karaktere sahip', 'O harika bir iş çıkarıyor, her yer çok güzel, insanlar güzel', 'Onun liderlik tarzını seviyorum' dedi. Yabancı turistler 'Ülkenizdeki insanlar onun hakkında ne düşünüyor?' sorusuna ise, 'Keşke bizim başkanımız olsaydı', 'Eğer benim başkanım onun gibi olsaydı Nijerya harika bir ülke olurdu', 'Ülkemde o çok ünlü, onu seviyorlar' yanıtlarını verdi. BiP'te paylaş

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2020'de Almanlar en çok nereye gitti?

2020'de Almanların neredeyse yarıya yakınının araba veya karavanıyla kendi ülkesinde seyahat ettiğini belirten Yavuz, “Almanya tarihinde ilk kez iç turizm toplam seyahat edenlerin yüzde 45'ine gelmiş. Yunanistan, Arnavutluk, Karadağ, Hırvatistan, Slovenya, İtalya, Fransa, İspanya, Portekiz hattındaki 9 ülkeye, 10 milyon Alman seyahat etmiş. Bizim bulunduğumuz Kuzey Afrika'yı da kapsayan hat üzerinde 3 milyon, 9 milyon kişi de Avrupa'nın diğer ülkelerine seyahat etmiş. Böylesine bir dönemde gözünü karartıp çok uzaklara giden 2 milyon Alman mevcut. Korona salgınında Almanya'da yurt dışı seyahati 24,4 milyon azaltmış" dedi.

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Türkiye dördüncü sırada



Yavuz, yurt dışına seyahat eden 27.7 milyon Almanın tercih ettiği ülkeleri ise şöyle sıraladı:

“İspanya 2 milyon 132 bin, İtalya 1 milyon 578 bin, Avusturya 1 milyon 330 bin, Türkiye 1 milyon 274 bin, Hollanda 997 bin, Hırvatistan 941 bin, Polonya 858 bin, Yunanistan 775 bin, Fransa 720 bin, Danimarka 360 bin."

Neredeyse Yunanistan'a gidenlerin iki katı Alman'ın Türkiye'ye geldiğine vurgu yapan Yavuz, aşı pasaportu konusundaki ısrara dikkat çekti.

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İlk beşte Türkiye var

Almanların 2020'de yaz ve kış, paskalya, pentekost, sonbahar, noel tatillerini yapamadığını anlatan Yavuz, “Tatile bu kadar düşkün bir millet bastırılmış, dizginlenmiş, tatil hakkını coşkuyla yaşamak isteyecektir. Birçok Alman da 'Mart 2021'de, Mart 2020'ye göre daha iyi, daha bilinçli, daha bilgili durumdayız' diyerek, tedbirlerini alıp tatiline gitmek istiyor" dedi. Yavuz, 'Önümüzdeki 3 yıl için hangi ülkeleri tatil için düşünürsünüz' şeklinde yapılan ankete göre, Almanların önümüzdeki 3 yıl için tatile gitmek istediği ilk 5 ülke içinde Türkiye'nin de olduğunu söyledi.

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Tercihlerin yüzde 16'sı İspanya, yüzde 11'i İtalya, yüzde 8'i Avusturya, yüzde 7'si Türkiye, yüzde 6'sı Yunanistan olarak sıralandığını belirten Yavuz, “Yani en az 5 milyon Alman, önümüzdeki 3 yıl içinde her yıl Türkiye'ye gideceğini belirtmiş. Yurt dışındaki vatandaşlarımızı da buna eklersek, 2021-2023 süresini kapsayan 3 yıllık süre içinde Almanya'dan 20 milyon ziyaretçimiz olabilir. Almanların anket sonuçları ve istatistikler bu şekilde" diye konuştu.

İlk tercih Akdeniz



Almanların en büyük tercihi olan Akdeniz'e bakıldığında adreslerin aynı olduğuna belirten Yavuz, “Tatil formatı değişmekle birlikte tatil yapılacak yerler değişmiyor. Tatilci 'ülkeni korona şartlarına göre düzenle, ben yine geleceğim' diyor. En önemlisi turizm, koronadan sonra artık bir lüks değil, bir ihtiyaç haline geldi. Eminim herkes ilk fırsatta aylardır içinde bulunduğu korona ortamını terk edip, gidebileceği en mümkün olan yere gidecektir, hazırlıklı olalım" diye konuştu.