Ekonomi Altı kuyuda kaya gazı üretimine başladık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altı kuyuda kaya gazı üretimine başladık

Karadeniz doğal gazında mutlu sona adım adım yaklaşan Türkiye, 4,6 trilyon metreküp rezerve sahip kaya gazında da kuyular açıyor. Güneydoğu ve Trakya’da 15 kuyuda yürütülen çalışmalar sonucunda Trakya’da 6 kuyu kaya gazı üretimine alındı.

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Merve Safa Akıntürk Yeni Şafak
Altı kuyuda kaya gazı üretimine başladık
​Altı kuyuda kaya gazı üretimine başladık.

Karadeniz doğal gazında mutlu sona adım adım yaklaşan Türkiye, 4,6 trilyon metreküp rezerve sahip kaya gazında da kuyular açıyor. Güneydoğu ve Trakya’da 15 kuyuda yürütülen çalışmalar sonucunda Trakya’da 6 kuyu kaya gazı üretimine alındı. Güneş, rüzgar ve hidroelektrik gibi yenilenebilir alternatif kaynaklara yatırımlarını artıran Türkiye, enerji çeşitliği kapsamında kaya gazı sondajları da yapıyor.

15 KUYUDA YOĞUN MESAİ

TPAO’nun (Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı) kaya gazı arama çalışmaları kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde 5, Trakya Bölgesi’nde ise 10 olmak üzere toplam 15 kuyuda faaliyet yürütüldü. Yürütülen faaliyetler sonucunda ilk meyveler alınmaya başlandı. Trakya’da bulunan 10 kuyunun 6’sı üretime alındı. Güneydoğu’da kaya gazı potansiyelinin tespit edilmesine yönelik çalışmalar da sürüyor.

TÜRKİYE’NİN REZERVİ 4,6 TRİLYON METREKÜP

Uluslararası Enerji Ajansı’na (IEA) göre Türkiye, kaya gazı rezervi konusunda dünyanın hatrı sayılır ülkeleri arasında yer alıyor. IEA’ya göre Türkiye’de sadece Trakya ve Güneydoğu havzalarında 4,6 trilyon metreküp kaya gazı var. Diğer yandan bu iki bölgedeki kaya petrolü miktarı ise toplam 4,7 milyar varil.

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