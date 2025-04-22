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Altın fiyatında tarihi rekor

Altın fiyatında tarihi rekor

04:0022/04/2025, Salı
G: 22/04/2025, Salı
Yeni Şafak
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Görsel: Arşiv
Görsel: Arşiv

Altın fiyatı; dolar endeksindeki zayıf seyir, ABD Başkanı Donald Trump’ın Fed’e yönelik eleştirileri ve ticaret savaşı endişeleriyle artan güvenli liman talebi sayesinde yükselmeye devam ediyor. Altının ons fiyatı, dün 3 bin 430 doları aşarak tarihi rekor kırdı. Yurt içi piyasalarda da altının gramı 4 bin 213 liraya ulaşırken, çeyrek 6 bin 910 lirayı test etti.


DOLAR ENDEKSİ KAN KAYBEDİYOR

Dolar endeksi ise ABD'de resesyon ve enflasyon risklerinin giderek büyümesi sonucunda 97,9 ile Mart 2022'den beri en düşük seviyesine geriledi. Avro/dolar paritesi 1,1573 ile Kasım 2021'den bu yana tarihi zirveye çıktı. Parite yıl başından itibaren yüzde 11,3 değer kazandı. Dolardaki gerileme altın fiyatının yukarı yönlü ivmesini destekledi.


FED'İN BAĞIMSIZLIĞI TARTIŞMAYA AÇILDI

Piyasaların artık yeni bir başlığı daha olduğunu belirten Stratejist Cüneyt Paksoy, "O da Trump ile Fed arasındaki süreç. Fed'in bağımsızlığı bugüne kadar ABD'de Trump haricinde pek tartışılan bir konu değildi" dedi. Paksoy, ABD 10 yıllık tahvillerinin de güvenli liman özelliğini kaybettiğini dile getirerek, "ABD 2 yıllık tahvil faiziyle 10 yıllık tahvil faizi arasındaki makas ciddi şekilde açıldı" diye konuştu.


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