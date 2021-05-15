Altın fiyatlarında son durum: İşte 15 Mayıs Pazartesi gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları

15 Mayıs Cumartesi Ramazan Bayramı'nın son gününde altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki anlık rakamları ve değişimleri merak ediyor.
Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 15 Mayıs 2021 güncel altın fiyatları...
ALTIN ONS
Altın ONS alış: 1.843,21
Altın ONS satış: 1.843,49
GRAM ALTIN FİYATI
Gram altın Alış: 501,08
Satış: 501,15
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Çeyrek altın Alış: 801,00
Satış: 828,00
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Cumhuriyet altını alış: 3.183,00
Cumhuriyet altını satış: 3.299,00
YARIM ALTIN FİYATI
Yarım altın alış: 1.592,00
Yarım altın satış: 1.656,00
REŞAT ALTIN FİYATI
Tam altın alış: 3.215,47
Tam altın satış: 3.331,95
ATA ALTIN FİYATI
Ata altın alış: 3.268,00
Ata altın satış: 3.385,00
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar bilezik satış: 448,75
22 Ayar bilezik alış: 480,11