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Ekonomi Altın fiyatlarında son durum İşte 15 Mayıs Pazartesi gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatlarında son durum: İşte 15 Mayıs Pazartesi gram, çeyrek, yarım ve cumhuriyet altını fiyatları

Altın fiyatlarının seyrini yakından takip eden yatırımcılar, hem Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamları hem de bankalardaki alım satım ücretleri araştırılıyor. Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altın fiyatları 15 Mayıs 2021: Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet altını ne kadar?
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15 Mayıs Cumartesi Ramazan Bayramı'nın son gününde altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Yatırımcılar, altın fiyatlarındaki anlık rakamları ve değişimleri merak ediyor.

Peki, gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altını fiyatı ne kadar? İşte, 15 Mayıs 2021 güncel altın fiyatları...

ALTIN ONS

Altın ONS alış: 1.843,21

Altın ONS satış: 1.843,49

GRAM ALTIN FİYATI

Gram altın Alış: 501,08

Satış: 501,15

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Çeyrek altın Alış: 801,00

Satış: 828,00

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 3.183,00

Cumhuriyet altını satış: 3.299,00

YARIM ALTIN FİYATI

Yarım altın alış: 1.592,00

Yarım altın satış: 1.656,00

REŞAT ALTIN FİYATI

Tam altın alış: 3.215,47

Tam altın satış: 3.331,95

ATA ALTIN FİYATI

Ata altın alış: 3.268,00

Ata altın satış: 3.385,00

22 AYAR BİLEZİK

22 Ayar bilezik satış: 448,75

22 Ayar bilezik alış: 480,11

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