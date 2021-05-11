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Ekonomi Altın sekiz gündür yükselişte Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın sekiz gündür yükselişte: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları yeniden yönünü yukarıya çevirdi. Üst üste 8 gündür yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 490 liradan işlem görüyor. Yatırımcıların fiyatını en çok merak ettiği çeyrek altın ise 804 lira, cumhuriyet altını da 3.273 liradan satılıyor.

Haber Merkezi AA
Altın sekiz gündür yükselişte: Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Foto/arşiv

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 489,7 lira seviyesinde işlem görüyor.

Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 0,7 artışla 488,7 liradan tamamladı.

ÇEYREK VE GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Gram altın, bugün yükselişini üst üste 8. işlem gününe taşıyarak, saat 11.20 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 üzerinde 489,7 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 804 lira, Cumhuriyet altını da 3.280 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise, önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.835 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin küresel enflasyon endişeleriyle arttığını kaydederek, tahvil faizlerindeki artışın altının ons fiyatını baskıladığını bildirdi. Dün yüzde 1,57'den yüzde 1,60'a çıkan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi, şu dakikalarda yüzde 1,62 seviyesinde bulunuyor.

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