Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Türkiyede kullanılan kredilerin yüzde 76sı ticari
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Türkiye'de kullanılan kredilerin yüzde 76'sı ticari

Türkiye Bankalar Birliği (TBB), banka kredilerinin sektörel dağılımına ilişkin yapılan çalışmaya göre, mart sonu itibarıyla sektörünün kullandırdığı 3 trilyon 925 milyar TL nakdi kredilerin yüzde 76'sı ticari, yüzde 24'ü ise bireysel kredilerden oluştu.

Haber Merkezi AA
Türkiyede kullanılan kredilerin yüzde 76sı ticari
Foto/arşiv

TBB, banka kredilerinin sektörel dağılımına ilişkin Mart 2021 dönemini kapsayan çalışma yayımladı. Bu çalışma, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan veriler baz alınarak hazırlandı.

Çalışmaya göre, sektörün mart sonu itibarıyla kullandırdığı 3 trilyon 925 milyar lira tutarındaki nakdi kredilerin yüzde 76'sı ticari, yüzde 24'ü ise bireysel kredilerden oluştu. Kredilerin yüzde 52'si büyük ölçekli işletmelere, yüzde 24’ü KOBİ'lere kullandırıldı. Mart sonu itibarıyla kullandırılan ticari kredilerin bakiyesi 2 trilyon 991 milyar TL ve bireysel kredilerin bakiyesi 933 milyar TL olarak kayıtlara geçti.

İmalat sanayine 797 milyar TL kredi kullandırılırken, bu kredilerin toplam krediler içindeki payı yüzde 20 oldu. İmalat sanayini yüzde 12 pay ile ticaret, yüzde 8 ile inşaat ve yüzde 7 ile enerji sektörleri izledi.

Çalışmaya göre mart sonu itibarıyla ihtiyaç kredileri 413 milyar TL ile en büyük bireysel kredi kalemini oluşturdu. İhtiyaç kredilerinin toplam krediler içindeki payı yüzde 11 oldu. Konut kredileri toplam kredilerin yüzde 7’sini, kredi kartları da yüzde 6’sını oluşturdu. Otomobil kredileri ise 14 milyar lira ile sınırlı kaldı.

  • Tahsili gecikmiş alacakların kredilere oranı ticari kredilerde yüzde 4,3, bireysel kredilerde yüzde 2,3 olarak gerçekleşti.

Türkiye ve Mısır arasında yeni fırsat kapıları açılabilir:10 milyar dolarlık potansiyel var
EKONOMİ
Türkiye ve Mısır arasında yeni fırsat kapıları açılabilir:10 milyar dolarlık potansiyel var

Kerevitaş’tan ilk çeyrekte 1 milyar TL'lik ciro
EKONOMİ
Kerevitaş’tan ilk çeyrekte 1 milyar TL'lik ciro
Abone Ol Google News
TÜMOSANdanGineye 50 traktör

TÜMOSAN'dan
Gine'ye 50 traktör

Şirketin traktör satışları geçen yıl yaklaşık yüzde 90 arttı.
Kudüs için Kahire ile temas

Kudüs için Kahire ile temas

Bakan ​Çavuşoğlu, Mısır Dışişleri Bakanı ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Filistin diplomasisi: Malezya Kralı ve Katar Emiri ile görüştü

Ankara'nın dev millet bahçesi

Ankara'nın dev millet bahçesi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılacak.

​Çok sayıda bina ve yerleşim yeri hasar gördü.
Şehit sayısı <br>25'e yükseldi

Şehit sayısı
25'e yükseldi

​İsrail Gazze'ye savaş uçaklarıyla saldırdı.
ABD'nin iki yüzlülüğü

ABD'nin iki yüzlülüğü

İsrail'in akıttığı kanı görmeyip Filistin'i suçladılar.

Kahramanca mücadele vererek kutsal mabedi korudular.
Mescid-i Aksa'ya selam mesajları

Mescid-i Aksa'ya selam mesajları

Bosna'da başladı İstanbul'da devam ediyor.
BM müdahale etsin

BM müdahale etsin

​Filistin Başbakanı Iştiyye Birleşmiş Milletlere çağrı yaptı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.