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Ekonomi Kerevitaştan ilk çeyrekte 1 milyar TLlik ciro
İŞ DÜNYASI

Kerevitaş’tan ilk çeyrekte 1 milyar TL'lik ciro

Kerevitaş, 2021 yılının ilk üç aylık finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket 2021 yılının ilk üç ayında konsolide cirosunu geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,2 oranında artırarak yaklaşık 1 milyar TL’ye çıkardı.

Haber Merkezi İHA
Kerevitaş’tan ilk çeyrekte 1 milyar TLlik ciro
Kerevitaş, 2021 yılının ilk üç aylık finansal sonuçlarını Kamuyu KAP'a açıkladı.

Türkiye’deki taze dondurulmuş gıda, konserve ve margarin pazarında yer alan Kerevitaş, 2021 yılının ilk üç aylık finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı.

Kerevitaş’ın 2021 yılı ilk çeyrek konsolide cirosu, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44,2 artışla 998 milyon TL olurken, FAVÖK 137,2 milyon TL, FAVÖK marjı ise yüzde 13,7 olarak gerçekleşti.
Çalışmalarıyla pazar payını artırmaya devam eden Kerevitaş, gerek Türkiye pazarında gerekse ihracat yaptığı pazarlarda büyümesini sürdürdü. Dondurulmuş gıda ve konserve sektörünün markalarından SuperFresh, bu yılın ilk üç ayında inovatif lansmanlarla portföyünü güçlendirmeye devam etti. Pizza kategorisinde Cheddar Peynirli Pizza Tost ve Özel Taşfırın Hamurlu Dört Peynirli Pizza, ince kesimli patatesler ve içi ton balıklı Çıtır Toplar tüketicilerin beğenisine sunuldu. Türkiye margarin pazarında 17 milyon haneye ulaşan Bizim Yağ ve Teremyağ gibi markalarıyla Besler de yılın ilk üç ayında yüzde 54 ciro payı ile pazarda öne çıktı.

“2021 yılında da inovatif ürünlerle büyümeye devam edeceğiz”

Kerevitaş CEO’su Şükrü Çin, 2020 yılındaki finansal başarının 2021 yılında da devam ettiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Geçen yıl salgın koşullarının getirdiği belirsizliğe rağmen, tüm işleyişimize yön veren inovasyon kültürümüzden taviz vermeden pazara yenilikçi ürünler sunmaya devam etmiştik. 2021 yılına da aynı şekilde etkili bir başlangıç yaparak ilk üç ayda konsolide ciromuzu geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44,2 artırmayı başardık. Önümüzdeki dönemde de pazardaki güçlü pozisyonumuzu korumaya ve büyütmeye devam edeceğiz”

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