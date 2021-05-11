Türk Eximbank 785 milyon dolar tutarında kaynak sağladı

Türk Eximbank, Mayıs ayında vadesi gelen işlemin yüzde 107’sine karşılık gelen tutarda güçlü bir talep gören sendikasyonunu, hedeflediği şekilde 785 milyon dolar tutarında kredi temin ederek yüzde 101 oranında yeniledi.

İşleme; Avrupa, Amerika, Uzak Doğu ve Körfez bölgelerindeki toplam 11 farklı ülkeden 31 uluslararası finansal kurum katılım sağladı.

Uluslararası piyasalardan yoğun ilgi gören ve katılımcı banka sayısının arttığı sendikasyon işlemine ilişkin duyduğu memnuniyeti dile getiren Türk Eximbank Genel Müdürü Ali Güney, “Küresel salgının getirdiği tüm zorluklara ve uluslararası piyasalardaki olumsuz gelişmelere rağmen hedeflerimizin üzerinde bir taleple kredimizi başarılı bir şekilde yeniledik. Sendikasyonumuza 10’u yeni olmak üzere toplamda 31 seçkin uluslararası finansal kurum katıldı. İhracatın rekor seviyelere ulaştığı bu dönemde, başarıyla tamamladığımız işlemimizi, Türk Eximbank’a ve ülke ekonomimize olan güvenin kuvvetli bir yansıması olarak görüyorum. Sağladığımız uluslararası kaynağın ülkemize ve ihracat sektörüne hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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