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Altın fiyatları tekrar yükselecek mi? Dünya Altın Konseyi'nden dikkat çeken açıklama

Altın fiyatları tekrar yükselecek mi? Dünya Altın Konseyi'nden dikkat çeken açıklama

Lokman Özdemir
09:5813/11/2024, Wednesday
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ABD seçimleri öncesinde ardı ardına rekor seviyelere ulaşan altın, seçim sonrasında düşüş trendine girdi. Büyük gerilemelerin ardından artık daha küçük düşüşler gözleniyor. Peki altında düşüş devam edecek mi? Altın ne zaman yükselecek? Dünya Altın Konseyi’nden son dönemdeki sert düşüşe dair dikkat çeken bir açıklama geldi.

Son dönemde altın fiyatlarında yaşanan düşüş, yatırımcıların ilgisini çekiyor. Hisse senetleri, kripto varlıklar ve doların güç kazanmasıyla altın fiyatları 2.600 dolar seviyesine doğru geriledi.


  • Ancak Dünya Altın Konseyi’ne göre bu düşüş kalıcı olmayabilir.

Uzmanlar, küresel ekonominin karşı karşıya olduğu risklerin altına olan ilgiyi tekrar artırabileceğini söylüyor.



Altın fiyatlarındaki düşüşün nedeni ne?


Donald Trump’ın yeniden seçilmesiyle duraklayan altın rallisi, birçok yatırımcının karını alarak hisse senetlerine ve kripto paralara yönelmesine neden oldu. Ancak Dünya Altın Konseyi analistleri, altının uzun vadede hala güçlü bir yatırım aracı olduğunu savunuyor. Analistlere göre Kasım ayının ilk haftasında altın fiyatlarında yaşanan düşüş, ABD dolarının değer kazanması ve altın ETF çıkışlarının etkisiyle gerçekleşti.


Altındaki düşüş geçici mi?


Konseyin yaptığı açıklamada
"Altının Kasım ayı başında rekor seviyeye ulaşmasının ardından geri çekilmesi, piyasalarda yaşanan geçici bir düzeltmenin sonucu"
ifadesi yer aldı. Ayrıca, ABD seçimleri sonrası yatırımcıların hedge pozisyonlarında gevşemeye gitmesi de fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı.

Uzmanlar, altının ilerleyen dönemde yeniden yükselişe geçebileceğini belirtiyor. Küresel ekonomide yaşanan belirsizlikler, enflasyon endişeleri ve jeopolitik risklerin artması, yatırımcıların güvenli liman olarak altına olan talebini yeniden canlandırabilir. Dünya Altın Konseyi’nin Altın Getirisi İlişkilendirme Modeli (GRAM) ise bu hareketin kısa süreli olabileceğine işaret ediyor.


13 Kasım 2024 güncel altın fiyatları ne kadar?

Gram Altın Fiyatı: 2879 TL
Altın Ons Fiyatı: 2605 dolar
Çeyrek Altın Fiyatı: 4939 TL



#Altın
#ekonomi
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