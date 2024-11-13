Ancak Dünya Altın Konseyi’ne göre bu düşüş kalıcı olmayabilir.

Ancak Dünya Altın Konseyi’ne göre bu düşüş kalıcı olmayabilir.

Donald Trump’ın yeniden seçilmesiyle duraklayan altın rallisi, birçok yatırımcının karını alarak hisse senetlerine ve kripto paralara yönelmesine neden oldu. Ancak Dünya Altın Konseyi analistleri, altının uzun vadede hala güçlü bir yatırım aracı olduğunu savunuyor. Analistlere göre Kasım ayının ilk haftasında altın fiyatlarında yaşanan düşüş, ABD dolarının değer kazanması ve altın ETF çıkışlarının etkisiyle gerçekleşti.