Eylülde üç milyar dolar cari fazla

Türkiye'nin cari işlemler hesabında eylülde 2 milyar 988 milyon dolar, altın ve enerji hariç tutulduğunda da 7 milyar 734 milyon dolar fazla oluştu. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere göre, ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı, eylülde 3 milyar 113 milyon dolar düzeyinde hesaplandı. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 7 milyar 390 milyon dolar, seyahat gelirleri 5 milyar 970 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birincil gelir dengesi kaleminde 1 milyar 230 milyon dolar, ikincil gelir dengesi kaleminde de 59 milyon dolarlık net çıkış kaydedildi. Böylece, cari işlemler hesabında yaklaşık son 3 yıldır ilk kez üst üste 4 ay fazla oluştu.





45,9 MİLYAR $'LIK İYİLEŞME VAR

Ödemeler dengesi verilerini değerlendiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracattaki artış ve ithalattaki düşüşün, dengeli bir büyüme yapısını da desteklediğine dikkati çekti. Bolat, "Cari işlemler hesabındaki güçlü iyileşme, makroekonomik istikrarı pekiştirerek ekonomimizin geleceğine dair olumlu bir tablo sunmaya devam ediyor. Cari işlemler açığı yılın ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 85,4 azalışla 5,3 milyar dolar oldu. Tepe noktası Mayıs 2023'te 55,6 milyar dolar olan yıllıklandırılmış cari işlemler açığı 45,9 milyar dolar azalarak Eylül 2024'te 9,7 milyar dolara geriledi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı 7,7 milyar dolar fazla vererek güçlü seyrini korudu" dedi.





HİZMET GELİRLERİ REKOR TAZELEDİ

Bolat, şunları ifade etti: "Mayıs 2023'te yıllık dış ticaret açığı 122 milyar dolar olup, 16 ayda 43,7 milyar dolar azalmıştır. Hizmet gelirleri eylülde yıllıklandırılmış bazda 112 milyar dolar ile rekorunu yenilemiştir. Hizmetlerin altında yer alan seyahat gelirleri ise 53,6 milyar dolara yükselmiştir. Mal ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik destekler ve ithalatı düşürmeye yönelik tedbirlerin uygulamadaki sonuçları ile cari işlemler açığında önemli bir gerileme kaydedilmiştir. Mal ve hizmet ticaretindeki olumlu seyrin devamı ile cari işlemler hesabının ekim ayında da fazla vermesi öngörülmektedir."





Cevdet Yılmaz

DIŞ FİNANSMAN İHTİYACI HIZLA AZALIYOR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da 2024 yıl sonunda cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1 civarında gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı. Cari dengedeki iyileşme ile beraber dış finansmana olan ihtiyacın hızla azaldığını bildiren Yılmaz, "Risk göstergelerimiz iyileşmekte ve dış borçlanmanın maliyeti düşmektedir. Makroekonomik göstergelerden aldığımız olumlu sonuçlar, uyguladığımız ekonomi programımızın etkinliğini göstermektedir. Yeniden dengelenme politikaları ve OVP (Orta Vadeli Program) kapsamında uygulayacağımız reformların etkisiyle, 2024 yıl sonunda OVP'de yüzde 1,7 olması öngörülen cari işlemler açığının milli gelire oranının yüzde 1 civarında gerçekleşmesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.











