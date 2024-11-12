Emlak Katılım ülke ekonomisine 136 milyar TL kaynak sağladı

“Emlak Katılım olarak milli ekonomiye olan desteğimizi bu çeyrekte de sürdürdük. Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına en hızlı ve doğru şekilde yanıt vermek ve verimliliği artırmak için şubeleşmenin yanı sıra dijital yatırımlarımıza da önem veriyoruz. Türkiye’nin önemli katılım finans kurumlarından biri olarak; katma değer üreten işletmelerimizi, KOBİ’lerimizi, çiftçimizi, esnafımızı, sanayicimizi ve girişimcimizi desteklemeye devam edeceğiz