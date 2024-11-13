İsrail ile dost olan sizsiniz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2025 bütçesini sundu. Bakan Bolat, muhalefetin İsrail’le ticaretin devam ettiği yönündeki iddialarını, “2 Mayıs 2024’ten itibaren İsrail ile ticaret tüm ürünleri kapsayacak şekilde tamamen durdurulmuştur. Bu tarihten sonra, ülkemizden İsrail’e yönelik ihracat ve ithalat için tescil edilmiş hiçbir gümrük beyannamesi bulunmamaktadır. Aynı şekilde İsrail’den ülkemize hiçbir sevkiyat yoktur. İsrail ile ticarete yönelik olarak gümrük sistemimiz tamamen kapalıdır. Yani, 2 Mayıs 2024’ten bu yana ihracat ve ithalat sıfırdır” sözleriyle yalanladı. Bakan Bolat, CHP’li vekillere, “İsrail’le en çok dost olan sizsiniz, ikiyüzlülük yapmayın. Sahte İsrail düşmanlığı yapıyorsunuz, istismar yapmayın” tepkisini gösterdi.





FİLİSTİN’İN EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ TÜRKİYE

İsrail ile ticaretin Filistin üzerinden yapıldığını ileri sürenlere de cevap veren Bolat, Filistin’in her yıl ithalatının yaklaşık yüzde 25’ini Türkiye’den yaptığını vurguladı. Bolat, “Yani 2024 yılında Filistin’e ihracatımız aşırı şekilde artmamış, sadece istatistiklerde daha önceden İsrail kayıtlı olarak giden Filistin alımları, ülkemizin istatistik sisteminde Filistin’in kendi kodu ile kaydedilmeye başlanmıştır. Artık, İsrail’e ihracatın yasaklanması ile birlikte ülkemizden sadece doğrudan Filistin’e sevkiyat yapılabilmektedir. Bu gerçek, nisan ve mayıs aylarından bugüne kadarki gümrük ve TÜİK istatistiklerimizde açıkça ilan edilmektedir. Filistin'in en büyük destekçisi Türkiye'dir” dedi.





81 ilde denetimler aralıksız sürüyor

Rekabet Başkanı Birol Küle de çalışmalarla ilgili komisyonu bilgilendirdi. Küle, son 2 yılda 2,6 milyar TL gıda, 1,5 milyar TL dijital pazar, 870 milyon TL iş gücü pazarı, 800 milyon TL makine, 720 milyon TL sağlık, 590 milyon TL inşaat, 250 milyon TL kimya, 130 milyon TL ambalaj ve 100 milyon TL eğitimde olmak üzere toplam 7,7 milyar TL ceza verdiklerini açıkladı. Küle, 2024'teki ceza miktarının ise 5 milyar TL olduğunu söyledi.











