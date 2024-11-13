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Ticaret Bakanı Ömer Bolat tvnet'in konuğu olacak

Ticaret Bakanı Ömer Bolat tvnet'in konuğu olacak

Seren Som
09:0013/11/2024, Çarşamba
G: 13/11/2024, Çarşamba
Yeni Şafak
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Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, tvnet'te Semra Karabaş’ın sunduğu “Özel Röportaj” programında ihracat gelişmeleri, İsrail’le ticaretin durdurulması ve fahiş fiyatlarla mücadele konularında önemli açıklamalarda bulunacak.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat
,
bugün saat 10.00’da tvnet
ekranlarında
Semra Karabaş
’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilecek
“Özel Röportaj”
programının konuğu olacak.
Programda,
ihracat ve ithalat alanındaki son gelişmeler
, İ
srail ile ticaretin durdurulması
ve Filistin’e yönelik ihracat süreci ele alınacak.
Ayrıca, piyasalarda görülen f
ahiş fiyat artışlarına karşı yürütülen çalışmalar
ve
haksız fiyatlandırmalarla mücadelede
gelinen son durum da Bakan Bolat tarafından değerlendirilecek.
  • Detaylı bilgi ve açıklamalar için tvnet'i takipte kalın.




#Ömer Bolat
#Tvnet
#Ticaret Bakanlığı

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