Ekonomi Antalyada toplu ulaşıma yüzde 12 zam
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Antalya'da toplu ulaşıma yüzde 12 zam

Antalya kent merkezinde toplu taşıma esnafının talebi üzerine ulaşım ücretlerine yüzde 12 zam yapılması kararı alındı. Zam ile birlikte 3.65 TL olan toplu taşıma ücreti 4 lira 10 kuruşa yükseldi. Öğrenci ücreti ise 2.10 kuruştan 2.40 kuruşa çıkarıldı.

Haber Merkezi İHA
Antalyada toplu ulaşıma yüzde 12 zam - Antalya haberleri
Antalya'da ulaşım ücretlerine yüzde 12 zam yapılması kararı alındı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistem Dairesi Başkanlığı UKOME Şube Müdürlüğünün sekreteryasını yürüttüğü Ulaşım Koordinasyon Merkezi Başkanlığı (UKOME) Genel Kurulu bugün topladı.

Kurulda birçok kurum ve kuruluş temsilcisi yer aldı. Toplantıda ulaşım ücretlerine yüzde 12 zam yapılması kararı alındı.

Kararın ardından 3.65 liralık tam ücret yüzde 4 lira 10 kuruşa çıkarıldı. 2 lira 10 kuruş olan öğrenci ücreti 2 lira 40 kuruşa, 3 lira 15 kuruş olan emekli ücreti ise 3 lira 65 kuruşa çıkarıldı. Uygulamanın bu gece yarısından itibaren yürürlüğe gireceği bildirildi.

Taksimetre açılış ücretlerinin ise önümüzdeki saatlerde netlik kazanacağı öğrenildi.

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