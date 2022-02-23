Antalya'ya turist yağacak: 16 milyon kişi bekleniyor

Tüm dünyayı saran koronavirüs nedeniyle son 2 yıldır turizmde de zor günler geride bırakıldı. Tedbirlerin yumuşatılmasıyla bu yıl umutlanan turizm sektörü, yeni bir rekora hazırlanıyor. Kasım ayından bu yana erken rezervasyonlarda yaşanan yoğunluk, seyahat acentelerinin yüzünü güldürürken, yabancı turist sayısında da büyük bir artış beklenildiği ifade ediliyor.

Geçtiğimiz yıl yaklaşık 9 milyon turisti ağırlayan Antalya, PCR testi zorunluluğu gibi birçok kısıtlamanın kalkmasıyla birlikte bu sayının 16 milyonu geçmesi bekleniyor.

2 YILDIR TATİL PLANLARINI ERTELEYENLER HAREKETE GEÇTİ

Koronavirüs nedeniyle 2 yıldır tatil planlarını erteleyenlerin devreye girmesiyle birlikte yoğunluğun daha da artacağını ifade eden seyahat acenteleri, tatil yapmak isteyenlerin hızlı hareket etmesi gerektiğini vurguladı. Erken rezervasyon yaptıranların fiyatları yüzde 60 oranında uyguna getirebileceğini söyleyen seyahat acenteleri, yaz aylarına yaklaştıkça bu oranın düşebileceğini belirtti.

"ANTALYA'YA 16 MİLYON TURİST BEKLENİYOR"

Eskişehir'de seyahat acentesi işletmecisi Salih Er, erken rezervasyonların geçen senelere göre daha yoğun olduğunu söyledi. PCR testi gibi kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin sayısında da ciddi artış olacağını aktaran Er, “Erken rezervasyona baktığımızda geçmiş yıllara oranla bir yoğunluk yaşandığının farkındayız. Büyük ihtimalle bu yaz otellerdeki kısıtlamaların yüzde 80 oranında kalkacağını tahmin ediyoruz. İnsanlar biraz daha özgür tatil yapacak. O yönden mutluyuz açıkçası. Geçen sene Antalya bölgesi yaklaşık 9 milyon turist ağırladı. Bu yılki rakamlara baktığımızda bunun 16 milyonu geçmesi bekleniyor. Özellikle ülkemize, Avrupa’dan gelen turist sayısı yüzde 100’lük bir artış kaydetti. Rus turist sayısı geçen yıl da yüksekti bu yıl da yüksekliğini hala koruyor. Pandemi şartlarından çıkışın ve PCR testlerinin son bulması sebebiyle, otellerdeki rezervasyon yoğunluğu devam ediyor" dedi.