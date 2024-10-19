Araç sahiplerine müjde: Akaryakıta çifte indirim geliyor

Salı gününden itibaren benzin fiyatlarında 1,87 TL, motorin fiyatlarında ise 1,65 TL oranında indirim yapılması bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Benzin ve motorinde indirim var mı?
22 Ekim 2024 Salı gününden itibaren geçerli olacak şekilde benzin grubunda 1,87 TL; motorin grubunda 1,65 TL fiyat indirimi bekleniyor.
İstanbul'da motorin litre fiyatı 43,54 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 44,67 liradan satılıyor.
Akaryakit fiyatları nasıl hesaplanıyor?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.