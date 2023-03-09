Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi’nin Açılışı Yapıldı

“Özellikle son dönemde dışa bağımlılığın azaltılması amacıyla, başta savunma sanayii alanında olmak üzere birçok sektörde millileştirme çalışmaları hız kazandı. Yaşanan gelişmeleri son derece kıymetli bulmakla birlikte, bu alanda atılan her bir adımı gururla takip ediyoruz. Bugün savunma sanayiinde yerlilik oranını yüzde 25’ler düzeyinden yüzde 80’e çıkaran bir Türkiye var. Ülke olarak asansör ve diğer sektörlerde de bunu yapacak güce, birikime ve tecrübeye sahibiz.”