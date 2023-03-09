Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi’nin Açılışı Yapıldı

Asansör Sektöründe Türkiye’nin İlk Test ve Geliştirme Merkezi Bursa’da Kuruldu.
Türkiye ekonomisinin lokomotif kenti Bursa, yerli ve milli üretim hedefleri doğrultusunda yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdürüyor. Asansör sektöründe Türkiye’nin ilk test ve geliştirme merkezi BTSO çatısı altında faaliyete geçti.
Türkiye’nin ilk ve tek ‘Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi’ için düzenlenen açılış töreni öncesi BTSO ile Bursa Sanayi ve Teknoloji İşbirliği Kurulu (SANTEK) ortaklığında “Yerli ve Milli Asansör Paneli” gerçekleştirildi.
BUTEKOM Konferans Salonu’nda BTSO MESYEB Genel Müdürü Ramazan Karakök’ün moderatörlüğünde düzenlenen etkinliğe Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Bursa Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, BTSO Meclis Başkan Yardımcısı Metin Şenyurt, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Mahmut Sami Şahin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürü Mehmet Bozdemir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bursa İl Müdürü Latif Deniz, BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak ile asansör sektör temsilcileri katıldı.
'Yerli ve Milli Üretim Hedeflerimiz İçin Güçlü Bir Adım Daha'
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'Yurt Dışına Olan Bağımlılığı Ortadan Kaldırıyoruz'
BTSO olarak asansör sektöründe Türkiye’nin potansiyelini açığa çıkarma noktasında yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirten Şenyurt, BTSO MESYEB bünyesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte hayata geçirdikleri Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi’nin sektörü destekleyen en önemli projelerinden biri olduğunu söyledi. Metin Şenyurt, konuşmasını şöyle sürdürdü:
- “Merkezimiz 2019 yılında faaliyetlerine başlarken, ülkemizin bu alanda TS EN ISO/IEC 17025 akreditasyonuna sahip ilk test laboratuvarı oldu. Asansör emniyet frenleri, tamponlar, hız regülatörleri, asansör motorları ve motor frenleri test ve geliştirmesi hizmeti sunan bu merkezde, dünyanın en gelişmiş ölçme teknolojileri kullanılıyor. Burada üreticilerle beraber çalışarak, ülkemizde üretilen güvenlik ekipmanlarının önemli bir bölümünün de Ar-Ge çalışmalarına ev sahipliği yapıyoruz. Böylece firmalarımızın ürünlerinin test ve geliştirme faaliyetlerinde yurt dışına olan bağımlılığını da ortadan kaldırıyoruz.”
Uluslararası Geçerliliğe Sahip
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Metroloji ve Sanayi Ürünleri Güvenliği Genel Müdürü Mehmet Bozdemir ise asansör sektörünün yerlileşmesi ve millileşmesi yolunda güvenlik akşamlarının önemli bir paya sahip olduğunu söyledi. Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin daha etkin hale getirilmesi amacıyla 2019 yılı içerisinde 17 eylem planı belirlendiğini anımsatan Bozdemir, bu kapsamda ‘Laboratuvar Altyapısının Geliştirilmesi ve Test Süreçlerinin Hızlandırılması’ için üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve özel laboratuvarlar ile işbirliği içinde hareket ettiklerini dile getirdi. İş birliği kuruluşlarından birinin de BTSO olduğunu ifade eden Bozdemir, şu ifadeleri kullandı:
- “Test merkezinin akredite olmasıyla birlikte asansör güvenlik aksamlarına ilişkin olarak piyasa gözetim denetim faaliyetlerine başladı. Başta BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Burkay olmak üzere ülkemize uluslararası akredite bir test merkezi kazandırılmasında emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.”
Panelin ardından ‘Asansör Güvenlik Ekipmanları Test ve Geliştirme Merkezi’nin açılış töreni gerçekleştirildi.