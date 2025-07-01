Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Bursa 'nın Gemlik ilçesinde 3,9 büyüklüğünde deprem oldu.

Saat 11.47'de meydana gelen deprem, 9,82 kilometre derinlikte kaydedildi. Saat 12.57'de Gemlik'te 4,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem, 10,14 kilometre derinde kaydedildi. Peki, büyük Marmara depremi için Bursa'nın en riskli ilçeleri hangileri? Bursa'da deprem riski olan yerler nereler?

Türkiye'nin önemli sanayi ve yerleşim merkezlerinden Bursa, yüksek sismik aktiviteye sahip bir bölgede yer alıyor. Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın (KAF) güney kolu üzerinde bulunması, şehri deprem riski açısından hassas kılıyor. Son olarak, Bursa'nın Gemlik ilçesinde meydana gelen 3,9 ve 4,2 büyüklüğündeki iki deprem, bölgedeki sismik hareketliliği bir kez daha gündeme getirdi.

Türkiye'nin deprem risk haritasına göre, Bursa ve çevresi birinci derece deprem bölgesi içerisinde yer alıyor. Bu durum, şehirdeki yapılaşmanın ve altyapının depreme dayanıklı olması gerektiğini vurguluyor. Bursa'da deprem riski yüksek yerler arasında, fay hatlarına yakın konumda bulunan ve zemin yapısı gevşek olan bölgeler öne çıkıyor.

Bursa fay hattı haritası

Haritaya göre; Bursa'da, Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer gibi nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu bölgelerin birinci derece deprem riski taşıyor.

Bursa deprem riski olan ilçeler hangileri?

Maden Tetkik Arama Enstitüsü raporlarına göre Bursa'da aktif olarak yer alan fay hatları, isimleri ve etkilediği bölgeler şu şekilde;Bursa fayı / Kent meydanı, Atatürk Stadyumu, Altıparmak ve kent merkezini etkiliyor.

Gemlik fayı / Gemliğin tamamını ve Gemliğe bağlı bölgeleri etkiliyor

Zeytinbağı-Mudanya fayı / Mudanya, Tirilye ve civarını etkiliyor

Çalı fayı / İhsaniye, Beşevler, Ataevler, Üçevler, Demirci ve civarını etkiliyor

Uluabat fayı / Uluabat gölü ve çevresini etkiliyor

Orhaneli fayı / Orhaneli ilçesi ve dağ ilçelerinin bir kısmını etkiliyor

Barakfakih fayı / Barakfakih, Kestel ve Gürsu civarını etkiliyor

Türkiye'de Kuzey Anadolu Fay Hattı ve Doğu Anadolu Hattı ve Batı Anadolu fay hattı olmak üzere toplamda 3 büyük fay hattı bulunuyor.. Deprem haritasında kırmızı renkte görülen iller birinci derece deprem bölgesi, pembe renkte olanlar ikinci derece riskli bölge, sarı olan iller üçüncü dereceden deprem bölgesi olarak geçiyor.



