ASELSAN Başkanı Görgün’den AKINCI'ya entegre CATS önünde ambargo göndermesi

Kanada hükümeti, Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ'daki Ermenistan ordusuna yönelik harekatlarda kullanılmasından rahatsız olarak Türkiye'ye 'İHA ekipmanı' satışını askıya almıştı. Türkiye, özellikle ANKA ve Bayraktar TB2 gibi platformlarda Kanada üretimi Wescam'in elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemlerini kullanıyordu.

SİHA'LARIN GÖZÜ

Bunun üzerine uzun yıllardır geliştirilen ASELSAN üretimi CATS Hedefleme ve Takip Sistemi çalışmalarına hız verilerek, İHA’lara entegrasyonuna yönelik çalışmalar başlatılmış, daha sonra da Türk insansız sistemlerinde kullanılmaya başlanmıştı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, TEKNOFEST’te CATS taret entegreli Taarruzi İnsansız Hava Aracı AKINCI’nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Kamerayı eliyle göstererek verdiği pozlar ‘ambargolara yanıt’ şeklinde yorumlandı.

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Milli İHA'larımızın gözüyüz! Ambargolara yanıt olarak milli imkânlarla geliştirerek ürettiğimiz ASELSAN CATS Sistemi #TEKNOFEST2021'de @Baykar_Savunma İHA'larının üzerinde... Ülkemizin güvenliği için havada, karada, denizde görevdeyiz! @teknofest @Selcuk @haluk pic.twitter.com/wsspvvl5Ol — Prof.Dr.Haluk Gorgun (@halukgorgun) September 21, 2021