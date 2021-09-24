Ekonomi ASELSAN Başkanı Görgünden AKINCIya entegre CATS önünde ambargo göndermesi
SAVUNMA SANAYİ

ASELSAN Başkanı Görgün’den AKINCI'ya entegre CATS önünde ambargo göndermesi

Kanada’nın Karabağ Savaşı sonrası Türkiye’ye ambargo uygulaması üzerine, Türk İHA/SİHA’ları ASELSAN tarafından yerli imkanlarla geliştirilen İHA kamerası CATS ile uçmaya başlamıştı. ASELSAN Başkanı Haluk Görgün, TEKNOFEST’te AKINCI TİHA bünyesinde bulunan CATS önünde verdiği poz ile ambargoya göndermede bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ASELSAN Başkanı Görgün’den AKINCIya entegre CATS önünde ambargo göndermesi
ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün

Kanada hükümeti, Türk SİHA'larının Dağlık Karabağ'daki Ermenistan ordusuna yönelik harekatlarda kullanılmasından rahatsız olarak Türkiye'ye 'İHA ekipmanı' satışını askıya almıştı. Türkiye, özellikle ANKA ve Bayraktar TB2 gibi platformlarda Kanada üretimi Wescam'in elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemlerini kullanıyordu.

SİHA'LARIN GÖZÜ

Bunun üzerine uzun yıllardır geliştirilen ASELSAN üretimi CATS Hedefleme ve Takip Sistemi çalışmalarına hız verilerek, İHA’lara entegrasyonuna yönelik çalışmalar başlatılmış, daha sonra da Türk insansız sistemlerinde kullanılmaya başlanmıştı.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, TEKNOFEST’te CATS taret entegreli Taarruzi İnsansız Hava Aracı AKINCI’nın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Kamerayı eliyle göstererek verdiği pozlar ‘ambargolara yanıt’ şeklinde yorumlandı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, ambargolara 'CATS' ile yanıt verdi
OYNAT 01:51
Savunma Sanayii Başkanı Demir, ambargolara 'CATS' ile yanıt verdi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Bize uygulanan yaptırımlara ve ambargolara gülüp geçiyoruz. Buna en iyi örneklerden birisi de ASELSAN tarafından üretimini başlattığımız İHA kamerası CATS. Bu konuda hiçbir ülkeye bağlılığımız kalmamıştır” ifadelerini kullandı.
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