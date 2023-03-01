ASELSAN yılı büyüme ile kapattı

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, şirketin yıl sonu finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, 2022 yılında, ASELSAN olarak Türkiye’yi ulusal ve uluslararası alanda temsil ederek, yerli ve milli güç ile ürettikleri yüksek teknolojili projeleri hem Türkiye’ye hem de global arenadaki kullanıcılara sunduklarını söyledi.





Görgün, “2022 yılında yüzde 75 artış gösteren hasılatımız 35,3 milyar TL’ye ulaştı. Başarılarla dolu bir seneyi daha geride bırakırken, güçlü ve bağımsız Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. 2022 yılı içerisinde, bugüne kadar hiç satış yapılmamış 3 yeni ülkeye daha ASELSAN ürünlerinin ihracını gerçekleştirdik. Son 4 yılda kullanıcımız olan ülke sayısı, 18 yeni ülkenin eklenmesiyle 81’e ulaştı. Daha önce yurt dışına hiç satışı yapılmamış 50 farklı ürünümüz de yine son 4 yılda imzalanan yurt dışı satış sözleşmeleri ile uluslararası arenaya sunuldu. Yurt dışı bakiye siparişimiz 1 milyar dolar seviyesine ulaştı” ifadelerini kullandı.





ASİL (ASELSAN Sosyal İnovasyon Liderleri) Derneği koordinasyonunda başlatılan yardım kampanyası kapsamında, asrın felaketi olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay’da 13 bin metrekare alana 85’ten fazla çadır kurduk. AFAD tarafından yönlendirilen misafirlerimizin sağlıktan eğitime kadar tüm ihtiyaçları karşılanmaya devam etmektedir. ASİL Derneğimiz, çalışanlarımız ve tedarikçilerimizin katkılarıyla toplanan yardımlar ile Türkiye Tek Yürek kampanyasına 10 milyon TL katkı sağladı.”





'Sivil alanda yeni teknolojiler geliştirmeye devam ediyoruz'

Görgün, askeri alanlar kadar sivil alanda da Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşıladıklarını ve çalışmalara devam ettiklerini kaydederek, “Ulaşım alanında ASELSAN’ın da içinde yer aldığı büyük bir hizmet daha Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleri ile hayata geçirildi. Cumhurbaşkanımız, geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin en hızlı metrosu olan İstanbul Havalimanı Metrosunun açılışını gerçekleştirdi. Bu gurur verici projede biz de milli mühendislik gücümüz ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla yaptığımız iş birliği sonucunda metro hattının sinyalizasyon sistemi olan ASELSAN COBALT’ı geliştirerek kullanıma aldık. Sivil alandaki yetkinliğimizi ortaya koyduğumuz bu gibi değerli projelerde yer almaya ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz. Geliştirdiğimiz Kalp-Akciğer Makinesi Projesi ile International Design Award Yarışmasında ürün tasarımı kategorisinde, International Design Award-Silver ödülüne layık görüldük. Buradan aldığımız güçle sivil alandaki yetkinliklerimizi uluslararası arenada göstermeye devam edeceğiz” dedi.





Görgün, ASELSAN olarak 2022 yılını da sürdürülebilir büyüme ve kuvvetli bilanço ile kapattıklarını belirterek, “2022 yılında ASELSAN ailesi olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmek için durmadan çalıştık. 2023 yılında da ülkemizi tam bağımsızlık hedefimiz doğrultusunda temsil etmeye ve ileriye taşımaya devam edeceğiz. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Savunma Sanayii Başkanlığımıza, kıymetli ASELSAN aileme ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim” şeklinde konuştu.







