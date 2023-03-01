KVKK'dan TikTok'a 1 milyon 750 bin lira ceza

TikTok
Kurumun internet sitesinde yer verilen kararda, sosyal medya platformu TikTok uygulamasıyla ilgili "açık rıza"nın 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun alınmadığı, kişisel verilerin elde edilmesi ve saklanması hususunda hukuka aykırılıkların bulunduğu ve yazılıma ait birçok güvenlik açığı olduğu yönündeki şikayetler üzerine resen inceleme başlatıldığı bildirildi.
Bu kapsamda resen soruşturma başlatıldığı anlatılan kararda, soruşturma kapsamında TikTok'un gizlilik politikası ve hizmet koşullarının incelendiği, 2021 Ocak'ta gizlilik politikasında yapılan güncellemeyle 13 ve 15 yaş aralığındaki kullanıcı hesapları için varsayılan gizlilik ayarının "özel" olarak değiştirildiği aktarıldı.
Bu sayede yalnızca kullanıcının onayladığı takipçilerin paylaştığı videoların görüntülenebileceği, videoları indirebilecek ve yorum yapabilecek kişilerin sınırlandırıldığının belirtildiği aktarılan kararda, şunlar kaydedildi:
"Belirtilen güncelleme öncesinde varsayılan olarak profillerin herkese açık olarak görüntülenerek etkileşimde sınırlandırılma bulunmamasının, hassas yaş grubunda olan kullanıcıların verilerine erişilmesi kapsamında risk teşkil ettiği, ayrıca kullanıcılara ilişkin risklerin belirlenerek risklerin azaltılmasına dair yeterli tedbir alınmadığını gösterdiği, 2021 yılı Ocak ayında gizlilik politikasının güncellenmesi öncesinde uygulamayı kullanan 13 yaş altı çocukların kişisel bilgilerinin görüntülendiği ve uygun ebeveyn izni olmadan çocuklar hakkında veri toplandığı, dolayısıyla uygulamayı kullanmış olan çocuklar üzerinde olumsuz sonuç doğma riskinin bulunduğu anlaşılmıştır."
"Kullanıcılara içerik kolay anlaşılır bir biçimde sunulmamakta"
TikTok hesabı oluşturulurken kullanıcıların hesap oluşturmaya devam etmeleri halinde "kullanım şartları" gizlilik politikasını kabul etmiş sayılacaklarının belirtildiği ancak hizmet koşulları onay metninin Türkçeye tercüme edilmediği belirtilen kararda, "Bu sebeple kullanıcılara içeriğin kolay anlaşılır bir biçimde sunulmadığı ve kullanıcıların kullanım şartlarını tam olarak anlayamadan kabul etmesinin ihtimal dahilinde olduğu" kaydedildi.
Platformda hesap oluştururken ya da hesap oluşturulup aktif olarak kullanılırken açık rıza alınmasına ilişkin herhangi bir durum ile karşılaşılmadığı, TikTok'un gizlilik politikasının esasen aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek için hazırlanmış bir metin olduğu ifade edilen kararda, şunlar kaydedildi:
"Gizlilik politikası metinleri üç ay içerisinde kanuna uygun hale getirilmeli"
TikTok tarafından, profilleme amacıyla çerezler kullanılarak gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyeti kapsamında da kişilerden açık rıza alınmadığı, bu kapsamda yürütülen kişisel veri işleme faaliyetinin de hukuka uygun olmadığı kaydedildi.