KVKK'dan TikTok'a 1 milyon 750 bin lira ceza

"Kanun'un 12'nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında yer alan kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirleri almadığı tespit edilen veri sorumlusu hakkında Kanun'un 18'inci maddesinin (1) numaralı fıkrasının (b) bendi uyarınca 1 milyon 750 bin lira idari para cezası uygulanmasına, ayrıca veri sorumlusunun ilgili kişilerin doğru bilgilendirilmesi adına hizmet koşullarının bir ay içerisinde Türkçeye çevrilmesi, ilgili kişilerin doğru bilgilendirilmesi için söz konusu gizlilik politikası metinlerinin üç ay içerisinde kanuna uygun hale getirilmesi, gizlilik politikasının, aydınlatma metni yerine kullanıldığı ve geçerli bir aydınlatmanın unsurlarını taşımadığı anlaşıldığından, Kanun'un 10'uncu maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ hükümlerine uygun bir aydınlatma yapılması hususunda talimatlandırılmasına karar verilmiştir."