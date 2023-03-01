Selçuk Bayraktar'ın adını kullanıyorlar: Baykar'dan 'dolandırıcılık' uyarısı

Selçuk Bayraktar
Selçuk Bayraktar
'ın lideri olduğu Baykar Teknoloji'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada dolandırıcılık girişimine karşı uyarı yapıldı.
"Açıkça dolandırıcılık"
"Açıkça dolandırıcılık"
'Zorunlu açıklama' başlığı altında Baykar'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafları kullanılarak yayınlanan "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklı ilanlar açıkça dolandırıcılık girişimidir.
Tarafımızca hukuki süreç başlatılmış olup, itibar edilmemesini önemle rica ederiz.
#Selçuk Bayraktar
#Baykar Teknoloji
#dolandırıclık
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