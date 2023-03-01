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Selçuk Bayraktar'ın adını kullanıyorlar: Baykar'dan 'dolandırıcılık' uyarısı

Türkiye'de savunma sanayii alanında ilk milli SİHA ve İHA'larını geliştiren Baykar Teknoloji ve Selçuk Bayraktar'ın adını kullanarak dolandırıcılık yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Baykar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da dolandırıcılık girişimine karşı vatandaşlar uyarıldı.

10:00 . 1/03/2023 Çarşamba
Diğer
Selçuk Bayraktar

Selçuk Bayraktar

Selçuk Bayraktar
'ın lideri olduğu Baykar Teknoloji'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada dolandırıcılık girişimine karşı uyarı yapıldı.

"Açıkça dolandırıcılık"

'Zorunlu açıklama' başlığı altında Baykar'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın fotoğrafları kullanılarak yayınlanan "yatırım fırsatı", "ek gelir" gibi başlıklı ilanlar açıkça dolandırıcılık girişimidir.
Tarafımızca hukuki süreç başlatılmış olup, itibar edilmemesini önemle rica ederiz.



#Selçuk Bayraktar
#Baykar Teknoloji
#dolandırıclık
2 saat önce
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Selçuk Bayraktar'ın adını kullanıyorlar: Baykar'dan 'dolandırıcılık' uyarısı
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