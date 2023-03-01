Selçuk Bayraktar'ın adını kullanıyorlar: Baykar'dan 'dolandırıcılık' uyarısı

Türkiye'nin yerli ve milli İHA ve SİHA'ları deprem bölgesinde haritalama, güvenlik ve hasar tespiti amacıyla uçuşlarını sürdürüyor. İHA VE SİHA'lar deprem bölgesinde toplamda 2 bin 8 saat 46 dakika uçuş gerçekleştirdi.