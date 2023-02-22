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Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar Şanlıurfa'da

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentleri ziyaret eden Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar'ın son adresi Şanlıurfa oldu.

17:55 . 22/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşıma, 'Geçmiş olsun Şanlıurfa' notunu düştü.

Selçuk Bayraktar yaptığı paylaşıma, 'Geçmiş olsun Şanlıurfa' notunu düştü.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili derinden etkileyen deprem sonrası bölgeye yardım çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda Baykar, deprem bölgesine yaklaşık 51 milyon TL'lik gıda, kıyafet, elektronik cihaz ile insani yardım malzemesi gönderdi.

Deprem bölgelerini gezen Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyye Erdoğan Bayraktar Şanlıurfa'ya geldi.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar ve eşi Sümeyya Erdoğan Bayraktar ile depremzedelerin yaralarına sarmaya devam ediyor.

Bayraktar kentte depremden etkilen aileleri AFAD çadırında ziyaret etti.









#selçuk bayraktar
#sümeyye erdoğan bayraktar
#deprem
#şanlıurfa
2 saat önce
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Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar Şanlıurfa'da
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