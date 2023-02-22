Selçuk Bayraktar ve Sümeyye Erdoğan Bayraktar Şanlıurfa'da

Ülkemizde 7,7 büyüklüğünde yaşanan Kahramanmaraş depreminin ardından yapılması gerekenler araştırılmalaya başladı. Doğal afetlerden biri olan deprem için de olası bir duruma karşı her zaman tedbirli olmakta fayda var. Deprem öncesinde ve sonrasında olduğu gibi, deprem anında da yapılması gereken bir takım hususlar bulunuyor. Deprem esnasında araç kullanırken ne yapmalıyız sorusuna bu haberimizle yanıt bulacaksınız.