Baykar
Baykar'ın yerli ve milli İHA ve SİHA'ları deprem bölgesinde görevlerine devam ediyor. Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2'ler güvenlik, hasar tespiti ve haritalama üzerine çalışmalarını sürdürüyor. İHA ve SİHA'lar toplamda 2 bin 8 saat 46 dakika uçuş gerçekleştirdi.
Baykar'dan yapılan açıklama şöyle:
"Depremin ilk anından itibaren arama-kurtarma, güvenlik ve hasar tespit çalışmalarına destek amacıyla 9 Bayraktar #Akıncı ile 8’i Baykar Hızlı Haritalama Podu entegreli 40 Bayraktar TB2 toplam 2.008 saat 46 dakika görev uçuşu icra etti. Milli İHA'ların görev uçuşları sürüyor."
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1 hour ago
Milli İHA ve SİHA'lar görev başında: Deprem bölgesinde 2 bin 8 saat 46 dakika uçtular
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