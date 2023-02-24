Milli İHA ve SİHA'lar görev başında: Deprem bölgesinde 2 bin 8 saat 46 dakika uçtular

Kahramanmaraş merkezli deprem sonrası afetin ilk günlerinden itibaren bölgede olan Baykar Yönetim kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Malatya'da depremzedeleri ziyaret etti. Bayraktar'ı gören bir kadın, “Televizyonda görürdüm, Allah’ım nolur ben şunu gidip bir öpsem derdim. Enkazın altından çıktım geldim yine seni öptüm.” sözleriyle Bayraktar'ın boynuna sarıldı.