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Milli İHA ve SİHA'lar görev başında: Deprem bölgesinde 2 bin 8 saat 46 dakika uçtular

Türkiye'nin yerli ve milli İHA ve SİHA'ları deprem bölgesinde haritalama, güvenlik ve hasar tespiti amacıyla uçuşlarını sürdürüyor. İHA VE SİHA'lar deprem bölgesinde toplamda 2 bin 8 saat 46 dakika uçuş gerçekleştirdi.

14:28 . 24/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Baykar

Baykar

Baykar'ın yerli ve milli İHA ve SİHA'ları deprem bölgesinde görevlerine devam ediyor. Bayraktar Akıncı ve Bayraktar TB2'ler güvenlik, hasar tespiti ve haritalama üzerine çalışmalarını sürdürüyor. İHA ve SİHA'lar toplamda 2 bin 8 saat 46 dakika uçuş gerçekleştirdi.



Baykar'dan yapılan açıklama şöyle:

"Depremin ilk anından itibaren arama-kurtarma, güvenlik ve hasar tespit çalışmalarına destek amacıyla 9 Bayraktar #Akıncı ile 8’i Baykar Hızlı Haritalama Podu entegreli 40 Bayraktar TB2 toplam 2.008 saat 46 dakika görev uçuşu icra etti. Milli İHA'ların görev uçuşları sürüyor."


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#akıncı
#bayraktar TB2
1 hour ago
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Milli İHA ve SİHA'lar görev başında: Deprem bölgesinde 2 bin 8 saat 46 dakika uçtular
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