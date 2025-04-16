Avrupa'da ilk: İstanbul Havalimanı’nda aynı anda üç uçak iniş veya kalkış gerçekleştirilecek

“Sistem, ileri düzey radarlar, hassas seyrüsefer yardımcıları ve güçlü hava trafik kontrol protokollerini kapsıyor. Tüm bu bileşenler, eşzamanlı operasyonların güvenli bir şekilde yürütülmesini ve hava ile yer trafiğinin kesintisiz devam etmesini sağlıyor. Sistem aynı zamanda uçuş rotalarını ve akışlarını öngörmeye yardımcı olan otomatik yapılar içermekte olup pist ihlallerini önleme ve akıcı trafik yönetimi açısından önemli rol oynuyor