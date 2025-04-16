Avrupa'da ilk: İstanbul Havalimanı’nda aynı anda üç uçak iniş veya kalkış gerçekleştirilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’ndan 'Eşzamanlı Üçlü Bağımsız Pist Operasyonu'nun yarın saat 10: 00 itibarıyla başlayacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, “İstanbul Havalimanı’na aynı anda üç uçak iniş veya kalkış gerçekleştirebilecek. İstanbul Havalimanı, Avrupa’da üçlü pist operasyonunu başlatan ilk meydan olacak” dedi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nda hava trafiği yönetiminde tarihi bir adım attıklarını açıkladı.
"İstanbul Havalimanı, Avrupa’da üçlü pist operasyonunu başlatan ilk meydan”
Hazırlıklar 2022’de başladı, eğitimler tamamlandı
Uraloğlu, projenin çalışmalarına 2022 yılının son çeyreğinde başlandığını, 2023 ve 2024 yıllarında Eurocontrol, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Türk Hava Yolları iş birliğiyle toplantılar, risk analizleri, emniyet çalışmaları ve simülasyonlar gerçekleştirildiğini belirtti.