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Ekonomi Bakan Albayrak Küresel ekonomik toparlanma için mutabık kalındı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak: Küresel ekonomik toparlanma için mutabık kalındı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "G-20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, pandemi sürecinin etkileri ve bu sorunlara küresel çözümler için tekrar bir araya geldi. Küresel ekonomik toparlanma için mutabık kaldığımız toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuk." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Bakan Albayrak, G-20 ülkelerinin maliye bakanları ve Merkez Bankası başkanları ile video konferans yöntemiyle görüştü.
Bakan Albayrak, G-20 ülkelerinin maliye bakanları ve Merkez Bankası başkanları ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "G-20 ülkelerinin Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları, pandemi sürecinin etkileri ve bu sorunlara küresel çözümler için tekrar bir araya geldi. Küresel ekonomik toparlanma için mutabık kaldığımız toplu eylem planının ülkeler bazındaki işleyişlerini konuştuk."

Berat Albayrak'tan müjde açıklaması: Türkiye'yi çok güzel günler bekliyor
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Berat Albayrak'tan müjde açıklaması: Türkiye'yi çok güzel günler bekliyor

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​İlk prototip ZMA'nın modernizasyonu tamamlandı.
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Ofis açıp vergi ödemeye başlayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talihsiz bir paylaşımdı keşke yapmasaydı ona düşmezdi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Talihsiz bir paylaşımdı keşke yapmasaydı ona düşmezdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Talihsiz açıklama, keşke yapmamış olsaydı. Bir üyeye böyle bir şey düşmezdi. Bir üyenin adeta siyasete soyunması" dedi. Erdoğan, 'erken seçim' konusunda da, "Gündemimizde böyle bir şey kesinlikle yok. Cumhur İttifakı olarak Sayın Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi böyle bir şey söz konusu değil. Bunun vakti saati bellidir, Haziran 2023" açıklamasında bulundu.
İmam hatipler artık Türkiye’nin yüz akı: Tam 108 yaşındalar
Gündem

İmam hatipler artık Türkiye’nin yüz akı: Tam 108 yaşındalar

Osmanlı'nın son döneminde imam ve hatip yetiştirmek amacıyla kurulan imam hatip okullarının 108. yıl dönümü İstanbul'da düzenlenen programla kutlandı. ÖNDER Genel Başkanı Kamber Çal, "Türkiye’nin din adamına ihtiyaç duyacağı bir dönemde Celaleddin Ökten hocamız önderliğinde kurulan imam hatipler, 2020 yılına gelindiğinde büyük gelişmeler kat etmiş durumda. İmam hatipler artık Türkiye’nin yüz akı olarak eğitim camiasında bir marka olarak serüvenine devam etmektedir" dedi.
Samsun'da darp edilen sağlık çalışanı isyan etti: İnsanların stres topu olmaktan yorulduk
Gündem

Samsun'da darp edilen sağlık çalışanı isyan etti: İnsanların stres topu olmaktan yorulduk

Koronavirüs salgınıyla mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık çalışanlarına şiddet durmuyor.

Son olarak Samsun'da hasta yakınlarının saldırısına uğrayan 32 yaşındaki hasta bakıcı Murat Altun, 7 dakika boyunca darbedildiğini anlatarak, “Sağlık personeli olarak artık insanların stres topu olmaktan yorulduk” diyerek yaşananlara isyan etti. Öte yandan Altun'u darbeden iki hasta yakını, gözaltına alınıp, ifadelerini verdikten sonra serbest bırakıldı.

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