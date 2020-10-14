​OECD’de birinci dünyada ikinciyiz

Pandemi sebebiyle durma noktasına gelen fakat bu süreçte atılan adımlarla kayıplarını her geçen ay toplayarak artışa geçen sanayi üretimi ağustosta da bu ivmesini korurken, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre artış yaşadı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarına göre, ağustosta takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi 2019'un aynı ayına oranla yüzde 10,4 arttı. Arındırılmamış sanayi üretim endeksi de yüzde 16 artış görüldü. Türkiye bu konuda diğer ülkelere göre de hızlı aksiyon alırken, küresel piyasada tedarik zincirinde de öne çıkmayı başardı.

EN FAZLA YÜKSELİŞ İMALAT SANAYİİNDE

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, ağustosta madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi 2019'un aynı ayına göre yüzde 5,2, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 11,4 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,3 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,4 arttı. Söz konusu ayda, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,6, madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi yüzde 2,5 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,3 artış kaydetti.

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EKONOMİK TIRMANIŞ SEYRİ DEVAM EDİYOR

Sanayi üretiminin yanı sıra pek çok ekonomik gösterge de yükselmeye devam ediyor. Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ağustosta yıllık bazda yüzde 5,8 artarken, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yükseliş gösterdi.

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Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 1,4 arttı. Bu dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 4,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları ise yüzde 3,7 azaldı. Bu ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,2, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 3,3 yükseldi.

CİRO ENDEKSİ YÜZDE 23,5 ARTTI

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi de, ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,5 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında, ağustosta yıllık bazda sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 29,4, inşaat ciro endeksi yüzde 5,8, ticaret ciro endeksi yüzde 32,8 artarken, hizmet ciro endeksi yüzde 5,2 azaldı. Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ağustosta aylık bazda yüzde 3 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında ağustosta bir önceki aya göre sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 5,9, ticaret ciro endeksi yüzde 2, hizmet ciro endeksi yüzde 4,8 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 6,1 azaldı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞE OLUMLU YANSIYACAK

Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayi üretimdeki artışa ilişkin olarak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Sanayide en hızlı toparlanan ülkelerden birisiyiz. İmalat sanayisinde siparişler, yatırım, üretim ve ihracat artıyor. Canlanma 3'üncü çeyrekte istihdama ve büyümeye de yansıyacak" ifadelerini kullandı.

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