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Ekonomi Berat Albayraktan müjde açıklaması Türkiyeyi çok güzel günler bekliyor
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Berat Albayrak'tan müjde açıklaması: Türkiye'yi çok güzel günler bekliyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış töreninin ardından önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi) Türkiye için bir eksen değişikliği, önemli bir süreç olacak. Çok daha güzel günler bizi bekliyor. Türkiye artık bu teknolojilerde de söz sahibi ülkelerden birisi olacak. Bunun bir sonraki adımı enerji depolama. Biz bunu başardıysak, enerji depolama tesisinin de yakın gelecekte gerçekleştiğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da katıldığı Sincan Başkent OSB’deki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikasının açılış töreni sonrasında kameraların karşısına geçen Bakan Berat Albayrak, gurur verici bir tesisin açılışının yapıldığını belirtti. Bakan Albayrak, “Bugün tarihi bir gün, tarihi bir açılış yaptık. Bundan 4 sene önce bir stratejiden bahsetmiştik, milli enerji ve maden strateji belgesi kapsamındaki hedeflerimizden bahsetmiştik, bunun en tarihi adımlarından birisini atmış bulunuyoruz. Gurur verici bir iş. Türkiye açısından şu açıdan çok önemli, uzun yıllardır hep Türkiye’de montaj sanayi, üretim adı altında başka yerlerden gelip, birleştirip ‘ihracat yapıyoruz’ diyenlere inat, Türkiye güneş teknolojilerinden dünyada hatırı sayılabilir ülkelerden biri olacak bir tesisin açılışını yaptık" dedi.

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"Türkiye artık söz sahibi ülkelerden birisi olacak"

Bu tesiste üretilecek yerli panellerle dünyanın en büyük güneş tarlasınının açılışının Konya Karapınar’da, yapıldığını belirten Albayrak, "Sadece ekonomik anlamda, enerji politikaları anlamında değil ama bir psikolojik eşiğin aşılması anlamında tarihi bir iş. Milyar dolarlık pazar. Sadece Türkiye iç pazarını değil, aynı zamanda ihracat kapasitesini de genişlettiğiniz bir iş. Türkiye’nin katma değerli üretimle birlikte istihdama, dönüşüm modeline de çok önemli bir örnek olacak bir yatırım. Kendi insan kaynağınıza güvendiğinizde Türkiye artık bu teknolojilerde de söz sahibi ülkelerden birisi olacak. Bunun bir sonraki adımı enerji depolama. Biz bunu başardıysak, enerji depolama tesisinin de yakın gelecekte gerçekleştiğini göreceğiz” diye konuştu.

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"Cuma gününü bekleyin"

Bakan Albayrak, gazetecilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesinin ne olduğunu sorması üzerine, "Cumhurbaşkanımız dedi, Türkiye için bir eksen değişikliği, değişim ve dönüşüm noktasında önemli bir süreç olacak, önemli bir haber olacak. Cuma’yı bekleyelim, Türkiye açısından çok güzel günler bizi bekliyor” ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne konuştu. Doğu Akdeniz'de istikbal mücadelesi verildiğini belirten Erdoğan, ''Yeni Sevr'e boyun eğmeyeceğiz' dedi.


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