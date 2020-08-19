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Ekonomi Bakan Albayrak Milli enerjide atılmış en büyük bağımsızlık adımı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak: Milli enerjide atılmış en büyük bağımsızlık adımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, güneş teknolojileri fabrikasının açılışının ardından sosyal medya hesabından önemli mesajlar verdi. Bakan Albayrak, "Bu bir başarıdır, bu milli enerjide atılmış en büyük bağımsızlık adımıdır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Diğer
​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılan Sincan Başkent OSB’deki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak. Gurur verici tesisin açılışının ardından Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ""Köylerinde suyu, elektriği olmayan bir Türkiye tablosundan, bugün güneş paneli üreten, üstelik milli enerji stratejisiyle kendi kendine yetebilen bir Türkiye tablosuna gelmek... Bu bir başarıdır, bu milli enerjide atılmış en büyük bağımsızlık adımıdır. Elhamdülillah" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başkent Organize Sanayi Bölgesi'ndeki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Açılış Töreni'ne konuştu. Doğu Akdeniz'de istikbal mücadelesi verildiğini belirten Erdoğan, ''Yeni Sevr'e boyun eğmeyeceğiz' dedi.
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