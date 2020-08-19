Bakan Albayrak: Milli enerjide atılmış en büyük bağımsızlık adımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla açılan Sincan Başkent OSB’deki Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak. Gurur verici tesisin açılışının ardından Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ""Köylerinde suyu, elektriği olmayan bir Türkiye tablosundan, bugün güneş paneli üreten, üstelik milli enerji stratejisiyle kendi kendine yetebilen bir Türkiye tablosuna gelmek... Bu bir başarıdır, bu milli enerjide atılmış en büyük bağımsızlık adımıdır. Elhamdülillah" ifadelerini kullandı.

Köylerinde suyu, elektriği olmayan bir Türkiye tablosundan, BUGÜN güneş paneli üreten, üstelik milli enerji stratejisiyle kendi kendine yetebilen bir Türkiye tablosuna gelmek...

Bu bir başarıdır, bu milli enerjide atılmış en büyük BAĞIMSIZLIK adımıdır.

Elhamdülillah👏👏👏 pic.twitter.com/zSV8wfu77u — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) August 19, 2020

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