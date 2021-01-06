Ekonomi Bakan Dönmez Geçtiğimiz yıl devreye alınan kurulu gücün Yüzde 98i yenilenebilir kaynaklardan
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez: Geçtiğimiz yıl devreye alınan kurulu gücün Yüzde 98'i yenilenebilir kaynaklardan

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Geçtiğimiz yıl devreye aldığımız yaklaşık 4 bin 900 megavat kurulu gücün yüzde 98'ini yenilenebilir kaynaklar oluşturdu."

Haber Merkezi AA
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "Geçtiğimiz yıl devreye aldığımız yaklaşık 4 bin 900 megavat kurulu gücün yüzde 98'ini yenilenebilir kaynaklar oluşturdu."

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