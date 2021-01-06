Bakan Dönmez: Geçtiğimiz yıl devreye alınan kurulu gücün Yüzde 98'i yenilenebilir kaynaklardan

Dünya

Hafter'in müttefikleri havlu attı yeni savaşa girmek istemiyorlar

Libya'da gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter tarafından atılan yeni savaşın adımları müttefikleri Rusya, Fransa ve Mısır tarafından reddedildi. Hafter'in önde gelen Avrupalı destekçisi Paris, onun bu savaş söylemine hevesle yaklaşmadı ve tüm tarafları "düşmanlıkların yeniden başlamasından kaçınmaya" çağırdı. En önemli destekçilerinden biri olan Rusya ise, sahadaki Rus güvenlik şirketi Wagner'e bağlı paralı askerleriyle, Libya'da yeni bir savaş senaryosunu reddettiğinin sinyallerini verdi.