Ekonomi Bakan Dönmezden Somalı madencilere tazminat müjdesi 2 binden fazla madenciyi ilgilendiriyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez'den Somalı madencilere tazminat müjdesi: 2 binden fazla madenciyi ilgilendiriyor

Bakan Dönmez'den Somalı madencilere tazminat müjdesi: 2 binden fazla madenciyi ilgilendiriyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eynez Yeraltı Kömür Ocağı'nda hizmet alım sözleşmesiyle çalışan 2 binden fazla madenciden, çalıştıkları döneme ait kıdem ve ihbar tazminatı alamayanların ödemelerini gelecek yılın ilk çeyreğinde gerçekleştireceklerini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez , 12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nın açılışında konuştu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez , 12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nın açılışında konuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Anadolu Ajansı'nın global iletişim ortağı olduğu 12. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nın açılışında, Türkiye'nin enerjide son yıllarda büyük bir başarı hikayesi yazdığını ifade etti.

Enerji piyasasının 20 yıl önce kamu hakimiyetine dayanan bir yapıya sahip olduğunu anımsatan Dönmez, bugün hayata geçirilen serbest piyasa modelinin pek çok ülke tarafından rol model alındığını söyledi.

Üretimden dağıtıma kadar enerjinin her alanında yoğun altyapı çalışmasıyla enerjide arz güvenliği sorununa nokta koyduklarını aktaran Dönmez, şöyle konuştu:

"Elektrik ve doğal gaz borsalarıyla hem piyasa hacminin derinleştiği hem daha fazla oyuncunun piyasaya entegre olduğu hem de daha fazla rekabetin yaşandığı kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı bir piyasa oluşturduk. Enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesi adına enerji ve ham madde üretimi yaptığımız her alanda enerji kümelenmesini sağlayacak yerli üretim, yerli teknoloji, yerli Ar-Ge ve know-how transferine ağırlık verdik. Son 20 yılda yaşadığımız bu süreç değişim, devamlılık ve derinlik ekseninde gelişti. Bu gerçekleri temel alarak kurduğumuz milli enerji ve maden politikamız doğrultusunda çok yönlü bir enerji anlayışıyla enerjiye ve geleceğe yeni bir şekil verme gayretindeyiz."

  • Dönmez, yılın 10 ayında elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynakların payının yüzde 64'e çıktığına dikkati çekerek, "Yılı bu seviyelerde kapatabilirsek yaklaşık 1,5 milyar dolarlık tasarruf sağlamış olacağız. Güneşten, rüzgara, hidrolikten jeotermale ve biyokütleye kadar her alanda yeni ufuklar çiziyoruz, yeni hedeflere ilerliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Son 17 yılda kurulu gücün rüzgarda yaklaşık 400 kat, jeotermalde 78 kat, biyokütlede 38 kat ve hidrolikte 2,5 kat arttığını vurgulayan Dönmez, güneş enerjisinde 2008'e kadar kurulu gücü bulunmayan Türkiye'nin, bugün 5 bin 600 megavat kurulu güçle Avrupa'da 6., dünyada 12. sırada yer aldığını ifade etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Bütün taraflarla iş birliğine açığız
EKONOMİ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Bütün taraflarla iş birliğine açığız

"Doğal gaz depoları doldu"

Dönmez, kış mevsimi için de hazırlıkların tamamlandığına dikkati çekerek, doğal gaz depolarının neredeyse tamamının dolduğunu bildirdi.

Mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) projelerine de hız vereceklerini dile getiren Dönmez, "Mini YEKA için bu ay içinde ilana çıkıp, önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde sonuçlandırmış olacağız." dedi.

TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş Balıkesir'de kuruluyor
EKONOMİ
TRBOR Bor Teknolojileri A.Ş Balıkesir'de kuruluyor

BORON'dan 4 yeni ürün

Geçen hafta Balıkesir'de bor karbür tesisinin temelinin atıldığını anımsatan Dönmez, tesisin 1,5 yılda tamamlanacağını söyledi.

Dönmez, 10 yılda büyüme gerçekleşeceği öngörülen inşaat, biyoyakıt, ilaç ve medikal, seramik, yenilenebilir enerji yatırımları, havacılık ve uzay sanayi gibi bor tüketimini doğrudan etkileyen alanlara yönelik Ar-Ge projeleri yürüttüklerini belirterek, şunları kaydetti:

  • "Cuma günü ikisi toz renkli ve beyazlar, diğer ikisi sıvı renkli ve beyazlar olmak üzere BORON'da 4 yeni ürünün lansmanını gerçekleştireceğiz. Geleneksel bor ürünleri pazarındaki sahipliğimizi sürdürülebilir kılmak ve ileri teknolojide kullanılan bor ürünlerine geçişi sağlamak için her türlü iş birliğine hazırız."

Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Doğalgaz fiyatlarında kısa vadede değişiklik olmayacak
EKONOMİ
Enerji Bakanı Fatih Dönmez: Doğalgaz fiyatlarında kısa vadede değişiklik olmayacak

Madencilere tazminat müjdesi

Dönmez, Bakanlık olarak Türkiye Kömür İşletmeleri, işçilerin temsilcileri ve sendikalarla bir araya gelerek Somalı maden işçilerinin sorununu çözüme kavuşturduklarını belirterek, şöyle devam etti:

  • "Eynez Yeraltı Kömür Ocağı'nda hizmet alım sözleşmesiyle çalışan 2 binden fazla madenci kardeşimizden çalıştıkları döneme ait kıdem ve ihbar tazminatları alamayanların ödemelerini önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde, birkaç ay içinde yapacağız. İşçi kardeşlerimizin dilekçeyle başvurmaları yeterli olacak. Işıklar ve Atabacası Yer Altı Kömür Ocağında rödovans usulüyle çalışanların kıdem ve ihbar tazminatlarına yönelik mağduriyetlerinin giderilmesi için de gerekli yasal zeminde çözüm arayışlarımıza devam edeceğiz."

Ankara Valisi Vasip Şahin ise yenilenebilir enerji sektörünün altyapısına bilimsel ve teknik destek için sektörel yatırımlara talip olduklarını ifade etti.

Şahin, Ankara'nın sektörün ve Türkiye'nin ihtiyacı olan enerjinin karşılanmasında üzerine düşeni yapmaya hazır olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından plaket takdimi ve fuarın açılışı gerçekleştirildi.
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