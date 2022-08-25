Bakan Kirişci: Pancar sulama avansı ödemeleri hesaplara aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, ödemelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yer alan Türkşeker tarafından 25 Ağustos Perşembe günü pancar çiftçimizin hesabına yatırılacak 468 milyon TL sulama avansı ile birlikte toplamda çiftçimize verilen nakdi avans desteği 1 milyar 617 milyon TL olacak" dedi.

Sözleşmeli tarım kapsamında bu yıl pancar eken 28 bin 427 pancar çiftçisine 25 Ağustos'a kadar toplam 1 milyar 617 milyon TL nakdi, 1 milyar 69 milyon TL ayni avans olmak üzere toplamda 2 milyar 686 milyon TL avans ödemesi yapıldığını kaydeden Bakan Kirişci, ödemelerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

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