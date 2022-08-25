Ekonomi Bakan Kirişci Pancar sulama avansı ödemeleri hesaplara aktarılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kirişci: Pancar sulama avansı ödemeleri hesaplara aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 468 milyon liralık pancar sulama avansı ödemelerinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi DHA
Bakan Kirişci: Pancar sulama avansı ödemeleri hesaplara aktarılıyor
Arşiv

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, ödemelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde yer alan Türkşeker tarafından 25 Ağustos Perşembe günü pancar çiftçimizin hesabına yatırılacak 468 milyon TL sulama avansı ile birlikte toplamda çiftçimize verilen nakdi avans desteği 1 milyar 617 milyon TL olacak" dedi.

Sözleşmeli tarım kapsamında bu yıl pancar eken 28 bin 427 pancar çiftçisine 25 Ağustos'a kadar toplam 1 milyar 617 milyon TL nakdi, 1 milyar 69 milyon TL ayni avans olmak üzere toplamda 2 milyar 686 milyon TL avans ödemesi yapıldığını kaydeden Bakan Kirişci, ödemelerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Eyüpsultan’da İETT otobüsünün geçişi sırasında yol çöktü
GÜNDEM
Eyüpsultan’da İETT otobüsünün geçişi sırasında yol çöktü

İkitelli'de yola dökülen sular şelaleyi andırdı
OYNAT 00:14
İkitelli'de yola dökülen sular şelaleyi andırdı
Meteorolojinin günler öncesinden uyardığı sağanak İstanbul'u yine vurdu. İkitelli'de yollar göle döndü. Atatürk Bulvarı'nda uzun araç kuyrukları oluştu. Eskoop Sanayi Sitesi'nden yola akan sular şelaleyi andırdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Marmaray’da hafta sonu seferleri 01.30’a kadar uzatıldı
GÜNDEM
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Marmaray’da hafta sonu seferleri 01.30’a kadar uzatıldı
Bankalar faiz indirimini görmezden geldi: Taşıt ve konutta değişiklik yok

Bankalar faiz indirimini görmezden geldi: Taşıt ve konutta değişiklik yok
Camiye kumdan set

Camiye kumdan set

​Esenyurtlular su baskınına karşı önlem aldı.
Kara kutunun içinden bakın ne çıktı

Kara kutunun içinden bakın ne çıktı

​Herkes merak ediyordu: : İlk kez paylaştılar.

​Gülşen hakkında "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama" suçundan gözaltı kararı verildi.

​Taciz ateşi açan sekiz PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

​Yunan F-16'ları Türk uçaklarına radar kilidi attı.

​Baba boğuldu oğlu kayıp

​Vize ile siyaset mühendisliği yapacaklar!

Ticaret Bakanlığı 81 ilde denetimlere başlayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.