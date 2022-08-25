Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Marmaray’da hafta sonu seferleri 01.30’a kadar uzatıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Gebze-Halkalı parkurunda saat 06.00 ile 23.00 saatleri arasında işletmecilik yapıldığı anımsatılan açıklamada, gelen yoğun taleplerin dikkate alındığı, bu kapsamda 26 Ağustos’tan itibaren hafta sonunda Marmaray seferlerinin 01.30’a kadar uzatıldığı açıklandı.

Açıklamada, “Marmaray’da Cumayı Cumartesiye bağlayan ve Cumartesiyi Pazara bağlayan gecelerde 30’ar dakikalık aralıkla, Gebze’ den Halkalı’ ya son sefer saati 01.20 olarak, Halkalı’ dan Gebze’ye son sefer saati 01.28 olarak planlandı. Gebze’den kalkan son sefer 03.08’de, Halkalı’dan hareket eden son tren de 03.16’da varış istasyonuna ulaşacak. Marmaray’ da Pendik- Ataköy arasında 150, Halkalı- Gebze arasında 137 tren olmak üzere toplam 287 sefer yapılmaktadır. Gece ilave 10 adet seferle hafta sonlarında sefer sayısı 297’ye çıkacaktır. Diğer taraftan 23 Mayıs 2022 tarihinde hizmete konan Halkalı-Bahçeşehir banliyö trenleri ile Marmaray’ın son durağı olan Halkalı istasyonuna aktarma yapılabiliyor” denildi.

MARMARAY'DA 747 MİLYONU AŞKIN YOLCUYA HİZMET VERİLDİ

76 kilometre uzunluğunda, 43 istasyona sahip Marmaray ile Gebze-Halkalı hattında seyahat süresinin 108 dakikaya düştüğü belirtilen açıklamada, günde ortalama 492 bin yolcuya hizmet veren Marmaray'da bazı günlerde yolcu sayısı 648 bine kadar ulaştığı kaydedildi. Marmaray'da 24 Ağustos 2022 tarihine kadar toplam 747 milyonu aşkın yolcuya hizmet verildiği bildirilen açıklamaya şöyle devam edildi:

"2022 yılında Marmaray ile yaklaşık 157 milyon yolcu taşınması hedefleniyor. Marmaray, Asya ile Avrupa kıtaları arasında kesintisiz ulaşımı sağlamasıyla yalnızca İstanbul'un kent içi ulaşımını desteklemekle kalmıyor yüksek hızlı treni kullanan yolcuların Avrupa yakasına seyahatlerini sağlıyor. 'Bir Kuşak Bir Yol' projesinin önemli bir ayağı olan Asrın Projesi Marmaray, yük taşımacılığının da kesintisiz olarak yapılmasını sağlayarak denizyolu aktarmasını ortadan kaldırıyor, zamandan ve maliyetten tasarruf sağlıyor. Marmaray Boğaz Tüp Geçişi'nden bugüne kadar 2 bin 90 yük treni geçerken, bu trenlerden 1096'si Avrupa yönüne, 994'si ise Asya yönüne geçti."

REKLAM

EKONOMİ Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı 26 milyona yaklaştı