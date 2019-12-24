Ekonomi Bakan Kurumdan akıllı şehirler açıklaması
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Kurum'dan akıllı şehirler açıklaması

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı"nı açıklıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yapıyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yapıyor.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum

, Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum doğal koruma alanı büyüklüğünü yüzde 9'dan yüzde 17'ye çıkaracaklarını söyledi.

Bakan Kurum'un açıklamaları şöyle:

Tarımdan sanayiye, ulaşımdan yeşil alanlara kadar şehirlerimizin 100 yıllık planlamalarını yapıyor, Türkiye Mekânsal Strateji Planımızı tamamlıyoruz. Merkezinde insan olan kentsel dönüşümle; afetlere hazır, kimlikli, kişilikli, engelli dostu marka şehirler inşa ediyoruz. Medeniyetimizin mirası, mahalle kültürü ve yatay mimariyi esas alan bir anlayışla, dar gelirli vatandaşlarımızı ev sahibi yapmak için sosyal konutlar üretiyoruz.

Millet Bahçeleri, ekolojik koridorlar ve yeşil alanlarımızı arttırıyor; kişi başına düşen yeşil alan miktarımızı 8’den 15 metrekareye çıkarıyoruz. Ülkemizin doğal koruma alanı büyüklüğünü yüzde 9’dan yüzde 17’ye çıkarıyoruz.

26 ana 14 alt başlık olmak üzere Akıllı Şehirler Eylem Planı'nı belirledik. Bakanlık olarak 81 valiliğimize; akıllı şehirler strateji belgelerini gönderecek, öncelikleri belirleyeceğiz. Ülkemizdeki tüm akıllı şehir uygulamalarının; öncelik sırasına göre yapılmasını sağlayacağız.

Şehirlerimizin acil ihtiyaçlarını önceleyecek, Şehre Özgü Akıllı Şehir Stratejileri ve Yol Haritalarıyla Ulusal Akıllı Şehirler Ağını oluşturuyoruz.

Eylem planımıza; tüm bakanlıklarımız, yerel yönetimlerimiz, özel sektörümüz, sivil toplum kuruluşlarımız ve üniversitelerimiz paydaşlar olarak katılım sağlıyorlar. Bu nedenle çalışmamız, Ulusal bir Strateji ve Eylem Planı’dır.

Açıklayacağımız eylem planı, ulusal düzeyde hazırlanan Türkiye’nin ilk; dünyanın dördüncü Ulusal Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planıdır. Yaptığımız bu çalışma ülkemizin şehircilik tarihi açısından son derece önemli bir kilometre taşı olacaktır.

Coğrafi Bilgi Sistemlerini geliştiriyor, şehirlerimizin dijital dönüşümünü tamamlayacak adımları tek tek atıyoruz.

Sıfır Atık çatısı altında yüzlerce yeni çevre projesini iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yürütüyoruz.

Enerji verimli, sıfır atık uyumlu ve akıllı teknolojilerle donatılmış binalar inşa ediyoruz.

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