Bakan Muş BAE ile imzalanan anlaşmayı değerlendirdi

"Ülkemiz ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nı imzaladık. İkili ticaret hacmi ve yatırımların en yüksek seviyeye çıkartılmasına hizmet edecek bu anlaşma iki ülke için hayırlı olsun."