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Ekonomi

Bakan Muş BAE ile imzalanan anlaşmayı değerlendirdi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan "Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması"nın ikili ticaret hacmi ve yatırımların en yüksek seviyeye çıkartılmasına hizmet edeceğini bildirdi.

18:06 . 3/03/2023 Cuma
AA
Ticaret Bakanı Mehmet Muş

Ticaret Bakanı Mehmet Muş

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda,
"Ülkemiz ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nı imzaladık. İkili ticaret hacmi ve yatırımların en yüksek seviyeye çıkartılmasına hizmet edecek bu anlaşma iki ülke için hayırlı olsun."
ifadesini kullandı.





#Birleşik Arap Emirlikleri
#Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması
#Ticaret Bakanı Mehmet Muş
2 saat önce
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Bakan Muş BAE ile imzalanan anlaşmayı değerlendirdi
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