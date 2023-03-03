Bakan Muş BAE ile imzalanan anlaşmayı değerlendirdi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda,
"Ülkemiz ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nı imzaladık. İkili ticaret hacmi ve yatırımların en yüksek seviyeye çıkartılmasına hizmet edecek bu anlaşma iki ülke için hayırlı olsun."
ifadesini kullandı.
#Birleşik Arap Emirlikleri
#Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması
#Ticaret Bakanı Mehmet Muş
2 saat önce
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