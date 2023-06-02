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Ekonomi

Bakan Muş duyurdu: İhracatta tüm zamanların en yüksek değeri

Ticaret Bakanı Mehmet Muş "2023 yılı Mayıs ayında ihracatımız yüzde 14,4 artışla 21,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu, tüm zamanların en yüksek Mayıs ayı ihracat değeridir. İhracatımız büyümenin itici gücü olmaya devam edecektir" dedi.

11:00 . 2/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin mayıs ayı ihracat verilerini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Muş şu ifadeleri kullandı: "2023 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 14,4 oranında artışla 21 milyar 651 milyon Dolar, ithalat yüzde 16,0 oranında artışla 34 milyar 312 milyon dolar oldu. 2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise, ihracat yüzde 0,2 oranında artışla 102 milyar 521 milyon dolar, ithalat yüzde 8,9 oranında artışla 158 milyar 625 milyon dolar olarak gerçekleşti.


'261 milyar 146 milyon dolar olarak gerçekleşti'

2023 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre; İhracat, yüzde 14,4 oranında artarak 21 milyar 651 milyon dolar, ithalat, yüzde 16,0 oranında artarak 34 milyar 312 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 15,3 oranında artarak 55 milyar 963 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Mayıs döneminde geçen yılın aynı dönemine göre; İhracat, yüzde 0,2 oranında artarak 102 milyar 521 milyon dolar,

İthalat, yüzde 8,9 oranında artarak 158 milyar 625 milyon dolar, dış ticaret hacmi, yüzde 5,3 oranında artarak 261 milyar 146 milyon dolar olarak gerçekleşti."

#Mehmet Muş
#Ticaret Bakanlığı
#İhracat
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