Ekonomi Bakan Muş Sıfır ve ikinci el araç piyasası için müfettiş görevlendirildi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Muş: Sıfır ve ikinci el araç piyasası için müfettiş görevlendirildi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sıfır kilometre ve ikinci el araç piyasasının dengesini bozduğu iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirdiğini bildirdi.

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Haber Merkezi AA
Bakan Muş: Sıfır ve ikinci el araç piyasası için müfettiş görevlendirildi
Ticaret Bakanı Mehmet Muş

Muş, sosyal medya hesabından, araç piyasasında yaşanan temin sorununa ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakanlık olarak harekete geçtiklerine işaret eden Muş, "Sıfır kilometre ve ikinci el araç piyasasında darlık yaratmak, piyasa dengesini bozmak ve tüketicinin mallara ulaşmasını engellemek amacıyla faaliyet yürüttüğü iddia edilenler hakkında inceleme yapmak üzere Bakanlığımız müfettişleri görevlendirilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

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