Ekonomi Fiyatı artıran bayilere inceleme
OTOMOTİV

Fiyatı artıran bayilere inceleme

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Konya Ticaret Borsası’ndaki Gong Töreni’nde araç fiyatlarını yükselten bayileri uyardı: Bayilerin araçları galerilere sattığı ve galerinin afaki fiyat istediği yönünde iddia var. Bununla alakalı çalışmamız var. Bir bayinin galeri ile işbirliğine girip normalin ötesinde fiyat ürettiğini tespit edersek ona göre uygulamamız olur. Hepsini inceliyoruz.

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Mesude Demirhan Yeni Şafak
Fiyatı artıran bayilere inceleme
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Ticaret Bakanı Mehmet Muş, dünyanın en büyük ekonomilerinin tökezlediği bir dönemde, IMF’nin Türkiye’nin büyüme tahminini artırdığını söyledi. Muş ayrıca, Konya Ticaret Borsası Elektronik Satış Salonu’ndaki Gong Töreni’ne de katıldı. Burada otomotiv satışlarıyla ilgili açıklama yapan Muş, “Otomotivde vatandaşların, özellikle bayilerin araçları galerilere sattığı ve galerinin de afaki fiyat istediği yönünde iddia var. Bununla alakalı çalışmamız var. Bir bayi galeri ile iş birliğine girip normalin ötesinde fiyat ürettiğini tespit edersek ona göre uygulamamız olur. Atılacak adımlar yönetmelikte var. Hepsini inceliyoruz” dedi.

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