Ekonomi Bakan Nebati ekonomistleri ağırladı Şirketlerin 10 milyar dolar döviz bozdurma planları var
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati ekonomistleri ağırladı: Şirketlerin 10 milyar dolar döviz bozdurma planları var

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde ekonomistler, akademisyenler ve piyasa katılımcıları ile görüştü. Dört saat süren görüşmede, Türkiye’nin yeni ekonomik modeli, kur korumalı mevduat hesabı, ekonomide yaşanan güncel gelişmelere ilişkin konular ele alındı. Katılımcılar toplantı sonrası yaptıkları açıklamada, görüşmelerin olumlu geçtiğini vurgulayarak, "Önümüzdeki günlerde şirketlerin 10 milyar dolar civarında döviz bozdurma planlarının olduğu söylendi." dedi.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Nebati ekonomistleri ağırladı: Şirketlerin 10 milyar dolar döviz bozdurma planları var
Bakan Nebati akademisyenler ve ekonomistler ile bir araya geldi

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde akademisyenler, ekonomistler ve piyasa katılımcıları ile bir araya geldi. 60’a yakın ekonomist, akademisyen ve piyasa katılımcılarının katıldığı toplantı yaklaşık 4 saat sürdü.

Toplantıda kur korumalı mevduat hesabı, Türkiye’nin yeni ekonomik modeli, ekonomide yaşanan güncel gelişmelere ilişkin konuların ele alındığı öğrenildi. Toplantıda Bakan Nebati’nin ‘kur korumalı mevduat’ gibi finansal enstrümanların devreye alınabileceğine işaret ettiği bildirildi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda Bakan Nebati’nin bir sunum gerçekleştirdiği, sunum sonrasında ise tüm katılımcıların sorularını yanıtladığı öğrenildi. Toplantı sonrası ise katılımcılar görüşülen konu başlıklarına ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Önümüzdeki günlerde şirketlerin 10 milyar dolar civarında döviz bozdurma planlarının olduğu söylendi"

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Toplantıda ekonomide çok ciddi projelerin olduğu söylendi. Merkez Bankası’nın önümüzdeki haftalarda yeni finansal enstrümanları açıklayacağı ifade edildi. Önümüzdeki günlerde şirketlerin 10 milyar dolar civarında döviz bozdurma planlarının olduğu söylendi. Kur garantili mevduat hesaplarına 10 milyar dolar civarında girdi olunca döviz kurlarında bir gerileme olabileceğine dikkat çekildi. Bakanımız 20 Aralık akşamında piyasalara Merkez Bankası’nın ve devletin bir müdahalesi olmadığını ifade etti" dedi.

"Oldukça olumlu bir görüşme oldu"

Ekonomist Hikmet Baydar, "Piyasanın en çok önem verdiği konu güvendir. Açık ve net bir şekilde gereken bilgileri Hazine ve Maliye Bakanımız açıkladı. Son derece samimi bir görüşme gerçekleşti. Nerdeyse herkes içini döktü diyebilirim. Dolayısıyla burada bizim kafamızdaki karışıklıkları gidermeye çalıştı. Son derecede başarılıydı. Bizler de düşünce ve fikirlerimizi ifade ettik. Oldukça olumlu bir görüşme oldu. Böyle görüşmelerin sık sık tekrarlanması taraftarıyım. Çünkü piyasadaki belirsizlikler hep önümüze kur riski ve faiz riski olarak çıkıyor. Böyle toplantılarla bu riskleri ortadan kaldırmamız mümkün olabilecektir" diye konuştu.
Portföy şirketi yöneticisi Bora Doğanay ise "Çok verimli bir toplantı gerçekleşti. Hazine ve Maliye Bakanımızın pozitif enerjisiyle bizde yeni program hakkında detaylı bilgi erdi. Sektör olarak bu konuyla alakalı olarak görüşlerimizi ve beklentilerimizi ilettik. İnşallah herkes için hayırlı sonuçlar olur" ifadelerini kullandı.

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