Ekonomi Gözler bu toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ekonomist ve akademisyenlere Türkiye Ekonomi Modelini anlatacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Gözler bu toplantıda: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ekonomist ve akademisyenlere Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle İstanbul'da bir araya geldi. Nebati ekonomist ve akademisyenlere Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatacak.

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Haber Merkezi AA
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ekonomist ve akademisyenlere Türkiye Ekonomi Modelini anlatacak? Türkiye Ekonomi Modeli nedir?
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, ekonomist ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ekonomist ve akademisyenlere Türkiye Ekonomi Modeli'ni anlatacağı ve güncel ekonomik gelişmelere ilişkin görüş alışverişinde bulunacağı toplantı, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde başladı.

Dünyadaki ekonomik gelişmelerin de ele alınması beklenen buluşma, basına kapalı olarak gerçekleştiriliyor.

Nebati, daha önce yeni dönemdeki ekonomi politikalarının iş dünyasına aktarılması amacıyla bazı sektörler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmişti.

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