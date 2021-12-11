Bakan Nebati iş dünyası temsilcileriyle buluştu: Verimli bir toplantı yaptık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2 Aralık'ta göreve gelmesinin ardından iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.
İstanbul'daki Dolmabahçe Ofisi'nde saat 13.30'da basına kapalı olarak başlayan toplantıya; Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, DEİK, İTO, İSO, TOBB gibi iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileri, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) temsilcileri, iş insanları, özel ve kamu banka temsilcileri ile genel müdürleri katıldı.
Toplantıda, mevcut ekonomik durum, yeni ekonomi programı, gelecekte atılacak adımlar, yatırım, üretim ve istihdam konusunda neler yapılabileceği konularının ele alındığı öğrenildi.
"SERBEST PİYASADAN GERİ ADIM ASLA SÖZ KONUSU DEĞİL"
- Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Nebati, "İş dünyası, reel sektör ve STK temsilcilerimiz ile bugün verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de, istişareye dayalı bir anlayış ile hareket edecek, ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz. Serbest piyasadan geri adım asla söz konusu değil. Devlet her alanda destekleyici olmaya devam edecek." dedi.