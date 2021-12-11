Ekonomi Bakan Nebati iş dünyası temsilcileriyle buluştu Verimli bir toplantı yaptık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Nebati iş dünyası temsilcileriyle buluştu: Verimli bir toplantı yaptık

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'ın da aralarında bulunduğu iş dünyasının temsilcileriyle buluştu. Toplantı sonrasında açıklamada bulunan Bakan Nebati, "İş dünyası ve reel sektörle verimli bir toplantı yaptık. İstişareye dayalı bir anlayış ile hareket edecek, adımlarımızı hızlıca atacağız" dedi.

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Haber Merkezi İHA
Bakan Nebati iş dünyası temsilcileriyle buluştu: Verimli bir toplantı yaptık
Bakan Nebati iş dünyası temsilcileriyle buluştu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2 Aralık'ta göreve gelmesinin ardından iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

İstanbul'daki Dolmabahçe Ofisi'nde saat 13.30'da basına kapalı olarak başlayan toplantıya; Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak, TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, DEİK, İTO, İSO, TOBB gibi iş dünyasının çatı örgütlerinin yöneticileri, Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) temsilcileri, iş insanları, özel ve kamu banka temsilcileri ile genel müdürleri katıldı.

Toplantıda, mevcut ekonomik durum, yeni ekonomi programı, gelecekte atılacak adımlar, yatırım, üretim ve istihdam konusunda neler yapılabileceği konularının ele alındığı öğrenildi.

"SERBEST PİYASADAN GERİ ADIM ASLA SÖZ KONUSU DEĞİL"

  • Toplantı sonrası açıklama yapan Bakan Nebati, "İş dünyası, reel sektör ve STK temsilcilerimiz ile bugün verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde de, istişareye dayalı bir anlayış ile hareket edecek, ülkemizi başarıya götürecek adımları hızlıca atmayı sürdüreceğiz. Serbest piyasadan geri adım asla söz konusu değil. Devlet her alanda destekleyici olmaya devam edecek." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Asgari ücrette beklentiyi karşılayacak bir artış planlıyoruz
EKONOMİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: Asgari ücrette beklentiyi karşılayacak bir artış planlıyoruz

Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması: Beklentiyi karşılayacak artış planlıyoruz
OYNAT 00:42
Nureddin Nebati'den asgari ücret açıklaması: Beklentiyi karşılayacak artış planlıyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati TBMM'deki bütçe görüşmeleri sırasında açıklamalarda bulundu. Bakan Nebati, 'Cari açıkta yıl sonunda müjdeli rakamları göreceğiz.' dedi. Asgari ücret ile ilgili de konuşan Bakan Nebati, 'Beklentiyi karşılayacak artış yapmayı planlıyoruz. İşçi kardeşlerimiz rahat etsinler.' ifadelerini kullandı.

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