Bakan Nebati iş dünyası temsilcileriyle buluştu: Verimli bir toplantı yaptık Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da Albayrak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Albayrak'ın da aralarında bulunduğu iş dünyasının temsilcileriyle buluştu. Toplantı sonrasında açıklamada bulunan Bakan Nebati, "İş dünyası ve reel sektörle verimli bir toplantı yaptık. İstişareye dayalı bir anlayış ile hareket edecek, adımlarımızı hızlıca atacağız" dedi.

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