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Ekonomi

Bakan Nebati'den enflasyon açıklaması: Bu yıl içinde çok daha düşük seviyelere gerilemesini bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, nisan ayı enflasyon rakamlarının 16 ayın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından değerlendirmelerde bulundu. Nebati, "Tüm dünya resesyon endişeleri ve istihdam kayıpları ile boğuşurken, bizler enflasyon ile kararlı mücadelemize devam ediyoruz. Hızlı gerilemenin önümüzdeki aylarda da devam etmesini ve yıllık enflasyonun bu yıl içinde çok daha düşük seviyelere gerilemesini bekliyoruz" dedi.

11:53 . 3/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Bakan Nebati

Bakan Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, resmi Twitter hesabı üzerinden enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Bakan Nebati, enflasyonun önümüzdeki dönemde çok daha düşük seviyelere gerilemesini beklediklerini belirtti.


Bakan Nebati'nin açıklamaları şu şekilde;

"Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Nisan ayında yüzde 2,39 artış kaydetmiş ve yıllık enflasyon üst üste 6 aydan bu yana azalarak yüzde 43,68 seviyesine gerilemiştir. Bu gerçekleşme ile birlikte geçtiğimiz yıl Ekim ayında yüzde 85,5 ile tepe noktasına ulaşan TÜFE enflasyonunda yaklaşık 42 puanlık düşüş sağlamış olduk.


Aynı dönemde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) de aylık bazda yüzde 0,81 artış kaydetmiş ve yıllık bazda yüzde 52,11’e gerilemiştir. Böylece, geçtiğimiz yıl Ekim ayında 72,2 puana kadar yükselen ÜFE-TÜFE arasındaki makas iyice daralarak tek haneli seviyelere gerilemiştir.


Manşet enflasyonundaki gerileme ve ÜFE-TÜFE arasındaki makasın giderek kapanmaya devam etmesi, enflasyon beklentilerini de olumlu etkilemektedir.


Tüm dünya resesyon endişeleri ve istihdam kayıpları ile boğuşurken, bizler üretimden, istihdam ve büyümeden taviz vermeden enflasyonla mücadelemize kararlı bir şekilde devam ediyoruz. Enflasyon ile kararlı mücadelemizin bir sonucu olan bu hızlı gerilemenin, önümüzdeki aylarda da devam etmesini ve yıllık enflasyonun bu yıl içinde çok daha düşük seviyelere gerilemesini bekliyoruz."





#Enflasyon
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
#Nureddin Nebati
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