Enflasyon rakamları açıklandı: 16 ayın en düşük seviyesi

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre enflasyon nisan ayında aylık yüzde 2,39, yıllık ise yüzde 43,68 olarak gerçekleşti. Böylece enflasyon Ocak 2022'den beri ilk kez yüzde 50'nin altına inmiş oldu. TÜFE'deki (2003=100) değişim 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,39, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 15,21, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,68 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 67,20 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 13,82 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 66,62 ile sağlık oldu. Ana harcama grupları itibarıyla 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup yüzde -1,47 ile konut oldu. Buna karşılık, 2023 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 5,93 ile haberleşme oldu.

NİSAN AYINDA EN ÇOK ET FİYATLARI ARTTI

Nisan ayında en çok kuzu eti pahalandı. Kuzu eti fiyatlarındaki artış yüzde 21,47 oldu. İkinci sırada da yüzde 13,34 ile Dana eti yer aldı. Üçüncü en pahalanan ürün olarak ise yüzde 12,05 ile Şehirlerarası otobüs yolculuğu oldu.











