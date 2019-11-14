Bakan Pakdemirli açıkladı: Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'delikanlı' birilerini arıyoruz

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Elektrikli traktörle ilgili John Deere'in Türkiye'den 10-15 sene geride olduğuna işaret eden Pakdemirli, "Bu Türkiye'nin başarısıdır. Türkiye bu konuda trene ilk atlama lüksüne sahip olabilir. Çalışan, testleri yapılmış, prototipi bitirilmiş bir elektrikli traktör elimizde var. Bu işin seri üretimi için de Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'delikanlı' birilerini arıyoruz. İnşallah bu konuda birilerini cesaretlendirebilirsek biz bu işi yaptıracağız." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, elektrikli traktörün prototipini yapan firmadan 20-30 tane alabilmek için bir ihale planladıklarının altını çizerek, "Patlar motorlu traktörün paralarını nasıl alabiliriz diye planlarını yapıyoruz. Yani ötekinden daha ucuz değil ama yakıt parası ödemiyoruz. Bu ihracat imkanları için son derece önemli." diye konuştu.

Tarımın içerisinde teknolojinin ve mekanizasyonun katılması gerektiğine işaret eden Pakdemirli, aynı zamanda aile işletmelerinin de yaşatılması gerektiğini anlattı.

Pakdemirli, milyonlarca lira destek alan büyük işletmelerin olduğuna dikkati çekerek, küçük işletmelere biraz daha fazla destek verilen bir sisteme geçilmesi gerektiğini kaydetti. Pakdemirli, destekleme modeliyle ilgili tarım şurasından bir karar çıkacağını düşündüğünü söyledi.

GÜNDEM Konyalı çiftçilerden TSK’ya destek konvoyu

"Üreticim mutlaka daha fazla kazanmalı"

Türkiye'nin bir ölçek problemi olduğunu dile getiren Pakdemirli, şunları kaydetti:

"Bizim ortalama işetme büyüklüğümüz 60 dönüm, Fransa'da 420, İngiltere'de 940 dönüm, buna rağmen üretimde Avrupa'da ya 1. ya 2. oluyoruz. Yani pazarlamayı çok daha iyi yapmamız lazım. Üretimde emeği olan üreticim mutlaka daha fazla kazanmalı. Aynı zamanda tüketicimiz de kazanmalı. Birlik ve kooperatiflerin iyi iş yapanlarını ayıracağımız bir sistem yapmamız lazım."

REKLAM

Pakdemirli, gıda güvenliği konusunda gerekli adımların atılmaya devam edeceğine dikkati çekerek, "Ispanakla ilgili, her kökün başında olma şansımız yok. Kesinlikle gıda ilaçlarıyla bu işin alakası yok. Tamamen yabani otların karışmasından kaynaklı bir durum. Konuyla alakalı bir soruşturma da açtık devam ediyor, neticesi istenirse paylaşırım." dedi. Pakdemirli, tağşişle mücadelenin devam ettiğini ve ilgili cezaların artırıldığını sözlerine ekledi.

FOTOĞRAF 7 Malkaralı kaynak ustası kendi imkanlarıyla tasarladığı ve 5 bin liraya mal ettiği traktörüyle bahçesinde sürüm yapmaya başladı. Çiftçilik de yapan kaynak ustası Ekrem Özavcı, 200 ağaçlık zeytinliğinde kullanmak üzere traktör almaya karar verdi. Piyasada bütçesine uygun traktör bulamayınca, kendisi bir traktör tasarladı. İlk olarak elindeki su motorunu kullanarak traktör yapımına başlayan Özavcı, aracın kaportası, çamurlukları ve bazı motor parçaları için sac ve demir kullandı. Düldül adını verdiği traktörü için sadece dışarıdan lastik ve su pompası satın alan Özavcı, çalıştırdığı traktörüyle bahçesini sürmeye başladı. Ekrem Özavcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yenisini almak için parası yetmeyince kendi traktörünü yapmaya karar verdiğini söyledi. İlk olarak su motorunun santrifüjünü çıkartarak işe başladığını anlatan Özavcı, traktörün motorunu yaptıktan sonra diğer parçalarını ve kaportasını saç ve demir kullanarak kendisinin tasarladığını vurguladı. Yaklaşık 5 bin liraya mal ettiği traktörü 20 günde çalışır duruma getirdiğini ifade eden Özavcı, şunları söyledi: Bunu eskiden beri tasarlıyordum. 200 zeytin ağacım var, aralarını sürmek, tırmıklamak için, otlarını öldürmek için böyle bir şey yapayım dedim. Su motoru ile traktörün motorunu oluşturdum. Daha sonra demir ve sac kullanarak diğer bölümlerini oluşturdum. Vidalarını, somunlarını bile kendim keserek yaptım. Kaportasını da keserek preslediğim sacdan yaptım. Sadece lastiklerini satın aldım. Küçük bir traktör ortaya çıktı. Bana 5 bin liraya mal oldu. Arkasına bir de römork takacağım gübre taşırım, kovanlarım var, onları taşırım diye tasarladım. Mükemmel de oldu. Özavcı, yaklaşık 20 yıl önce de bir tekne imal ettiğini ancak masraflı olması nedeniyle satmak zorunda kaldığını da anlattı. Tekirdağlı çiftçi 5 bin liraya kendi traktörünü yaptı Malkaralı kaynak ustası bahçesini sürmek için ihtiyacı olan traktörü, bütçesinin yetersiz kalması nedeniyle alamayınca kendi imkanlarıyla imal etti. Çiftçi ve kaynak ustası Ekrem Özavcı "Su motoru ile traktörün motorunu oluşturdum. Daha sonra demir ve sac kullanarak diğer bölümlerini oluşturdum. Vidalarını, somunlarını bile kendim keserek yaptım. Küçük bir traktör ortaya çıktı. Bana 5 bin liraya mal oldu" dedi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"Toplumsal bir hareket oluşturduğu için çok anlamlı"

"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" etkinliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Pakdemirli, orman teşkilatının her yıl milyonlarca fidan diktiğini ancak bu etkinliğin toplumsal bir hareket oluşturduğu için çok anlamlı olduğunu söyledi.

Pakdemirli, Bakanlığı süresince en mutlu olduğu günün 11 Kasım olduğunu ifade ederek, bu etkinlikte emeği geçen, destek veren herkese teşekkür etti.

Söz konusu etkinlik kapsamında okullarda fidan satıldığı iddiasına ilişkin Pakdemirli, okullara bu konuda herhangi bir talimatlarının olmadığını vurgulayarak, "Biz sadece 'gelecegenefes.com' diye bir site açtık ve buradan bağış imkanı sağladık. Bizim için önemli olan fidanların sahiplenilmesi. Etkinlikle 1,5 milyon adet fidan dikilmiş oldu, 14 milyonun üzerinde fidan sahiplenildi. Hiçbir zaman bu işin pazarlamasına girmedik. İleride pazarlama yapar mıyız? Çok da düşünmüyorum." diye konuştu.

GÜNDEM Çorum adını Guinness'e yazdırdı: Bir saatte en fazla fidan dikme rekoru

"Orman yangınlarıyla mücadelede çok başarılıyız"

Pakdemirli, orman yangınlarının nedeni ve söndürülme yöntemlerine ilişkin bir soru üzerine, yangınların bir şeyin sebebi değil, bir şeyin sonucu olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede birinci olduğunu ifade eden Pakdemirli, "Türkiye orman yangınlarıyla mücadelede çok başarılı. Portekiz'in her yıl yüzde 3,3'ü yanar, Türkiye'de 10 binde 4'ü yanar. Fransa da bizden başarılı değildir, 10 binde 7'si yanar. Bizim 30 hava aracımız var, Fransa'nın 60. Gerçekten orman teşkilatının dünyada eşi benzeri yoktur, 40 bin personelle bir dal, yeşil için ölümü göze alır." diye konuştu.

REKLAM

Pakdemirli, yangınların yoğun olduğu dönemde orman teşkilatını yalnız bırakmadığını ve her durum ve şartta yanlarında olduğunu vurgulayarak, yangın esnasında yetkililerle helikopterden tespit çalışmaları yaparken tehlike atlattıklarını söyledi.

OYNAT 00:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen 11 milyon fidan dikimi etkinliğinin başlatıldığı Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Hedefimiz zümrüt yeşili bir Türkiye fotoğrafı çizmektir' dedi. BiP'te paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

"THK'nin bize yangınlardaki etkisi yüzde 8"

Orman yangınlarında Türk Hava Kurumunun uçaklarının kullanılmamasına ilişkin bir soru üzerine Pakdemirli, 1 buçuk sene önce söz konusu uçaklara binmek istediğini ancak yetkililerden uçakların güvenli olmadığı için olumsuz yanıt aldığını dile getirdi. Pakdemirli, emniyetli bulunmayan uçaklara personelin binmesine izin verilemeyeceğine söyledi.

Pilotluk sertifikasını THK'den aldığını anımsatan Pakdemirli, "24 tane olan helikopter sayısını 30 taneye çıkardık. Helikopterle 1 ton su atma maliyeti 1300 lira, THK uçaklarıyla 1 ton su atma maliyeti ise 8 bin lira. 20 yılda 130 milyon avro para verdik THK'ye. Bir yıl sırtımızdan indirdik diye ‘biz olsaydık farklı olurdu’ diyorlar. THK’nin bize yangınlardaki etkisi yüzde 8." ifadesini kullandı.

Pakdemirli, THK uçaklarının uçmayla ilgili ilgili problemi bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bu uçakların sertifikaları olabilir ama Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 3 yıllığına vermiş sertifikayı. Sivil Havacılık da durumunu bildiği için üzerine gitmiyor. Teknisyenler çalışmayan hurda uçağı yedek parça yaptığını söylüyor, içinde motor olmayan uçaklar onlar. Dünyada havacılıkta böyle usul yok. Sanayiden uçak toplanmaz. THK'ye kayyum atandıktan sonra 'kurum olarak ayıp ettik' dediler. Dedim ki: 'Bugünkü şartlarda bu uçaklar uçacak gibi görünmüyor. Ya bunlara bir yenileme lazım veya yeni uçak alın. Ya da biz envantere uçak alacaksak, THK işletsin size verelim.' Benim bir kurum kavgam filan yok. Başarılı teşkilatımı örseleyecek hareket olduğu zaman ben orada devreye girerim."

REKLAM

Bakan Pakdemirli'nin konuşmasının ardından Tarım ve Orman Bakanlığı ile bağlı kuruluşların bütçesi komisyonda kabul edildi.