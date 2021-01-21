Ekonomi Bakan Selçuk Harp ve vazife malullerinin 2020 yılı ek ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Selçuk: Harp ve vazife malullerinin 2020 yılı ek ödemeleri yarın hesaplara yatırılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, harp ve vazife malullerinin 2020 yılı ek ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını bildirdi.

Haber Merkezi DHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, harp ve vazife malullerinin 2020 yılı ek ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını duyurdu.

  • Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, harp ve vazife malullerinin 2020 yılı ek ödemelerinin yarın hesaplara yatırılacağını, bu kapsamda 59 bini aşkın kişiye toplam 214 milyon 652 bin lira ödeme yapılacağını bildirdi. Harp ve vazife malullerine yapılacak ek ödeme tutarlarının 3 bin 647 lira ile 6 bin 631 lira arasında değiştiğini kaydeden Bakan Selçuk, "2020 yılı ek ödeme tutarları hak sahiplerinin banka ve PTT şubelerine gönderilerek yarın ödenecek" dedi.

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