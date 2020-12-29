Bakan Selçuk: Katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacağım

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Hafter'e net mesaj: Bize yönelik bir tehdit oluşursa, yanıt vermekte gecikmeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Soçi'de düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, 'Türkiye, Libya'da mevcut ve önceki hükümetlerle anlaşma imzaladı. Başka bir ülke veya kişinin, Hafter dahil, Türkiye ayrılsın deme hakkı yoktur. Yönetimler ayrılır ama devletlerin böyle bir hakkı yoktur. Libya'nın inşaasında da çok büyük katkılarımız oldu. Hafter'in halen bu anlayışta olmadığını görüyoruz. Bize yönelik bir tehdit oluşursa, yanıt vermekte gecikmeyiz. Başka ülkelerin de katkı vermesi gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

