Gündem Bakan Selçuk Katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacağım
POLİTİKA

Bakan Selçuk: Katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacağım

Bakan Selçuk: Katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacağım

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Maltepe'de feci şekilde öldürülen akademisyen Aylin Sözer'in katil zanlısının en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacaklarını söyledi.

Haber Merkezi DHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk

Maltepe'de öğretim görevlisi Aylin Sözer, Kemal Delbe tarafından feci şekilde öldürüldü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; "Akademisyen Aylin Sözer'in vahşice katledilişi hepimizi derinden yaraladı. Katilin en ağır cezayı alması için dava sürecinin yakın takipçisi olacağız." dedi.

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