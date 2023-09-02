Bakan Uraloğlu Manisa'da Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin konuştu: 14 saat olan seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu , Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi güzergahındaki Afyonkarahisar ve Uşak kesimlerinin ardından, Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki "Eşme-Salihli Projesi T21 Tüneli"nin inşaatında incelemelerde bulundu. Bakan Uraloğlu, burada açıklamalarda bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi güzergahındaki Afyonkarahisar ve Uşak kesimlerinin ardından, Manisa'nın Alaşehir ilçesindeki "Eşme-Salihli Projesi T21 Tüneli"nin inşaatında incelemelerde bulundu.
Bakan Uraloğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Banaz-Eşme arasındaki 85,6 kilometrelik güzergahtaki 712 metrelik "V-12 Viyadüğü" ve bölgedeki dolgu çalışmalarını, zemin iyileştirmelerini incelediklerini, Banaz-Eşme arası altyapı işlerinin fiziki ilerlemesinin yaklaşık yüzde 65'e ulaştığını ifade etti.
Eşme-Salihli arasındaki kesimin, 22 bin 730 metre uzunluğundaki 25 tüneliyle hat üzerindeki en zorlu kesimlerden biri olduğunu belirten Uraloğlu, buradaki 25 tünelden 7'sinin tamamladığını söyledi.
"2028'de tamamlanması öngörülüyor"
Eşme-Salihli arasındaki kesimde 4 bin 627 metre uzunluğunda 21 viyadük de inşa edeceklerini kaydeden Uraloğlu, bu kesimdeki altyapı işlerinin fiziki ilerlemesinin yüzde 61,7 olduğunu belirterek, imalatları 2026 yılı başında tamamlanmayı hedeflediklerini söyledi.
Buradan Alaşehir Şantiyesi'ne geçeceklerini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Çok önemli bir projeyi hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz"
Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'nın önemine işaret eden Uraloğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
Uraloğlu, daha sonra Alaşehir ilçesindeki şantiyede çalışmalar hakkında bilgi aldı.