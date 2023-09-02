Bakan Uraloğlu Manisa'da Ankara-İzmir Hızlı Tren Projesi'ne ilişkin konuştu: 14 saat olan seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecek

"Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'mızın açılışını gerçekleştirdiğimizde, ülkemizin bir prestij projesini daha başarıyla tamamlamanın gurunu yaşayacağız. Ülkemiz adına çok büyük ve önemli bir projeyi daha hayalden gerçeğe dönüştüreceğiz. Ülkemizde son 21 yılda gerçekleştirilen bütün yatırımları akla gelebilecek her alanda olduğu gibi ulaştırma alanında da küresel eğilimleri dikkate alarak yapıyoruz. Ulaşım alanında uluslararası entegrasyonu, ekonomik kalkınmanın dinamosu olarak görüyor ve artan demiryolu yatırımlarını da bu dinamonun en önemli güç kaynaklarından biri olarak değerlendiriyoruz. Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı'mızın güzergah üzerindeki tüm bölgenin kalkınması adına adeta bir lokomotif olacağına inanıyor, bölgeye ticaret ve turizm açısından büyük hareketlilik kazandıracağını öngörüyoruz. Bu düşüncelerle işçisinden mühendisine projemizin yapımında emeği geçen tüm yüklenici firma ve Altyapı Yatırımları ve Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını temenni ediyorum."